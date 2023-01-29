再攻白宮 川普新罕州、南卡造勢「決心比以前更堅定」

川普於28日在新罕布夏州舉行造勢活動，宣稱他參選的決心比任何時候都更堅定。(Getty Images)

前總統川普 2024年再度問鼎白宮的競選行程本周末開跑，28日在同為提前投票州的新罕布夏州 、南卡羅來納州舉辦造勢活動。這是川普兩個多月前宣布參選之後，第一次在競選活動中露面。

川普在南卡州哥倫比亞(Columbia)造勢活動上介紹當地競選團隊成員時說：「我們大家同心協力，將會完成讓美國再度偉大的未完成使命。」

聲勢不如預期 被疑選假的

美聯社報導分析，這兩個提早投票州對共和黨 總統候選人產生有著重大影響，川普及挺川人士希望透過造勢活動展現川普的政治實力，因為川普自從宣布再戰2024之後，聲勢似乎沒有預期中的熱烈，導致某些人開始懷疑川普究竟是否真的要參選。

在新罕布夏州塞勒姆(Salem)舉行的共和黨年度會議，是川普周末期間第一個選舉行程。川普致詞時對在場共和黨幹部說：「有些人說『他沒辦造勢活動，他沒跑選舉行程，或許他已經不再靈光了。』」

川普說：「我現在比以前更加憤憤不平，我的決心也比以前更加堅定。」

川普在南卡演說中則駁斥外界傳聞，說道：「我們準備舉辦大型造勢活動，規模空前。」

助理曝忙招兵 有金主上門

自從宣布再戰2024之後，川普在過去兩個多月裡，絕大多數時間都待在佛羅里達州私人俱樂部以及附近的高爾夫球場。川普助理群則說，幕後籌備工作正如火如荼進行中。川普競選團隊在佛州棕櫚灘(Palm Beach)成立競選總部，已經開始招聘工作人員。過去幾周，就在其他共和黨要角紛紛準備爭取共和黨總統提名之際，某些金主開始跟川普團隊選務人員或選舉主管聯絡，表達對川普的支持。

川普在新罕布夏州的造勢活動上，大力宣傳競選政見主軸，包括移民改革、打擊犯罪等。他說，自己推出的政策將與拜登總統政策截然不不同。

川普說，民主黨修改選舉時程，導致新罕布夏州失去了初選第一站的先機。他說，當初拜登在2020年初選時，在新罕布夏州得票排名位居第五，如今卻「不名譽地破壞了備受愛戴的政治傳統」。