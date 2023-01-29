我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國影后春夏挺「白紙運動」 如今接連遭除名、消失

分析：荷蘭難拒美國壓力 聯手降下抗中「矽幕」

再攻白宮 川普新罕州、南卡造勢「決心比以前更堅定」

記者顏伶如／綜合報導
川普於28日在新罕布夏州舉行造勢活動，宣稱他參選的決心比任何時候都更堅定。(Getty Images)
川普於28日在新罕布夏州舉行造勢活動，宣稱他參選的決心比任何時候都更堅定。(Getty Images)

前總統川普2024年再度問鼎白宮的競選行程本周末開跑，28日在同為提前投票州的新罕布夏州、南卡羅來納州舉辦造勢活動。這是川普兩個多月前宣布參選之後，第一次在競選活動中露面。

川普在南卡州哥倫比亞(Columbia)造勢活動上介紹當地競選團隊成員時說：「我們大家同心協力，將會完成讓美國再度偉大的未完成使命。」

聲勢不如預期 被疑選假的

美聯社報導分析，這兩個提早投票州對共和黨總統候選人產生有著重大影響，川普及挺川人士希望透過造勢活動展現川普的政治實力，因為川普自從宣布再戰2024之後，聲勢似乎沒有預期中的熱烈，導致某些人開始懷疑川普究竟是否真的要參選。

在新罕布夏州塞勒姆(Salem)舉行的共和黨年度會議，是川普周末期間第一個選舉行程。川普致詞時對在場共和黨幹部說：「有些人說『他沒辦造勢活動，他沒跑選舉行程，或許他已經不再靈光了。』」

川普說：「我現在比以前更加憤憤不平，我的決心也比以前更加堅定。」

川普在南卡演說中則駁斥外界傳聞，說道：「我們準備舉辦大型造勢活動，規模空前。」

助理曝忙招兵 有金主上門

自從宣布再戰2024之後，川普在過去兩個多月裡，絕大多數時間都待在佛羅里達州私人俱樂部以及附近的高爾夫球場。川普助理群則說，幕後籌備工作正如火如荼進行中。川普競選團隊在佛州棕櫚灘(Palm Beach)成立競選總部，已經開始招聘工作人員。過去幾周，就在其他共和黨要角紛紛準備爭取共和黨總統提名之際，某些金主開始跟川普團隊選務人員或選舉主管聯絡，表達對川普的支持。

川普在新罕布夏州的造勢活動上，大力宣傳競選政見主軸，包括移民改革、打擊犯罪等。他說，自己推出的政策將與拜登總統政策截然不不同。

川普說，民主黨修改選舉時程，導致新罕布夏州失去了初選第一站的先機。他說，當初拜登在2020年初選時，在新罕布夏州得票排名位居第五，如今卻「不名譽地破壞了備受愛戴的政治傳統」。

川普 新罕布夏州 共和黨

上一則

疫情汙名化 亞洲餐館年損74億 流失客源高過其他餐廳

下一則

田州非裔男之死／警施暴影片曝光「怒潮」湧全國街頭

延伸閱讀

共和黨全委會主席 麥克丹尼爾4度連任 「川普強敵」不挺

共和黨全委會主席 麥克丹尼爾4度連任 「川普強敵」不挺
寄蓖麻毒給川普 女恐被判逾21年

寄蓖麻毒給川普 女恐被判逾21年
川普屢對趙小蘭種族主義攻擊 恐傷共和黨亞裔選票

川普屢對趙小蘭種族主義攻擊 恐傷共和黨亞裔選票
「他真淺薄」 趙小蘭罕見反擊川普歧視文

「他真淺薄」 趙小蘭罕見反擊川普歧視文

熱門新聞

蒙市大規模槍擊屠殺造成10死10傷，兇嫌與被害人皆為華人，圖為現場照片。(取材自推特)

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

2023-01-23 15:38
槍擊案發生後，聞訊趕到的救援人員將傷者送往附近醫院搶救。(路透)

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

2023-01-23 10:41
學貸網站「法蘭克」創辦人賈維斯。(取自領英)

摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主

2023-01-22 10:04
剛發生命案的加州蒙市「舞星」舞社是華人休閒社交形態的縮影之一。(美聯社)

槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地

2023-01-25 09:26
加州兩處農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，67歲的嫌犯遭警方壓制逮捕。路透

加州半月灣2農場連爆槍擊 華人7死 67歲華人嫌犯落網

2023-01-24 01:30
據檢察官形容，農場命案兇手趙春利在問訊幾小時內，談話完全不帶感情。（路透）

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

2023-01-27 17:24

超人氣

更多 >
已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案

已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案
張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」

張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」
失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡
獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀

獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀
結婚才12天賺到千萬元遺產 波霸女星前夫送上超級大禮

結婚才12天賺到千萬元遺產 波霸女星前夫送上超級大禮