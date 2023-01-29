川普競選回歸基本面 甩奢豪談國政 辛辣演講仍不變

川普於28日在新罕布夏州舉行造勢活動，與以往的大型活動不同，此次他採取小規模策略，拉近與選民的距離。(美聯社)

前總統川普 兩個月前宣布第三度問鼎白宮，目前競選造勢按部就班，回歸基本面，全然改變前兩次競選奢豪擺闊的作風；紐約時報28日報導，川普唯一不改的便是演講的辛辣。

川普第一次競選總統時作風膽大，在「愛阿華州博覽會」(Iowa State Fair)提供免費直升機供孩童搭乘，用自己川普招牌的波音-757型噴射客機當背景；二度競選時風格一樣異乎尋常，遞交連任申請書時，跟他就職總統一樣，就職一年屆滿前，辦了十場招牌式大型集會。

第三次競選，倒是首度回歸基本面了。

76歲的川普兩個多月前正式宣布三選總統，28日兩度公開造勢。兩個場子都按「競選教科書」來走，這種作法在前兩次競選時大致跳過。

在新罕布夏州，川普到塞勒姆(Salem)一所高中禮堂，向年度共和黨 州大會演講；來到南卡羅來納州，川普在州首府提出自己的國政領導班子，對一個素以顛覆建制、直接砲轟歷史悠久公家制度的人來講，這樣鋪排真是很不尋常。

鋪排雖新，川普言詞風味依然故我。他揶揄拜登 2020年2月在民主黨新罕州黨內初選失利，但無視自己在九個月後的新罕州普選中輸給拜登；他說，電動車其實對環境不友善，發電風車威脅到美國大草原、海洋及鳥類。

川普說自己出來選，是想避免讓國家淪於共產主義、馬克思主義，另矢言不讓跨性別運動員染指女性運動賽事。他不實地宣稱在他治下，聯邦政府踏上消除國債之路，其實在他任內，國債增加7兆8000億元，現在來到31兆元；川普提出的經濟施政大多仰賴減稅。

紐時認為，川普試著用傳統競選方式來包裝自己，其實是未明言但承認，這次選戰伊始，自己態勢之弱為公職生涯以來之最。他在共和黨總統提名依然領跑，但他的支持度有多牢靠則漸令人生疑。

長期金主已吝於捐輸；共和黨全國委員會(RNC)高層公開鼓勵其他候選人出來選；期中選舉他欽點聯邦參議員候選人，保證能讓共和黨掌控參院，結果遭選民唾棄，那些候選人的敗北讓參院仍然在民主黨控制之下。