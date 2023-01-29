川普陣營先公布教育政策 從爭議問題搶發言權

川普於28日在新罕布夏州舉行造勢活動。(Getty Images)

前總統川普 爭取2024大選，競選團隊透過政治新聞網站POLITICO，率先公布2024年教育 政策方案，主張凡是涉及「對孩子種族觀念、性別意識形態或其他不妥的種族、性別或政治形態，加以批判」的學校或計畫，都應全面刪減聯邦經費。

川普競選團隊公布的教育政策方案也公開呼籲「對任何存有種族歧視的學區，進行人權調查」，尤其針對亞裔學生，同時川普也承諾「要阻止男子參加女子運動比賽」。

競選團隊配合該方案的推出，同步公布一支宣傳影片，川普極力呼籲要大幅刪減行政人員，廢除教師任期與遴選校長制度，川普表示「俗話說，人員代表政策，歸根究柢，如果任由紅頭髮的共產主義分子來教育我們的孩子，我們會遇到大麻煩。」

川普強調「把教育擺在名單上的末端，但投入的經費卻最多，無論你身在世界哪個角落，我們都要把教育列為首位。」

不過放眼全國教育政策，皆由各州與地方政府共同決定，川普提出的方案和既有教育體制完全背道而馳，換言之，是這位前總統企圖在教育爭議性問題上，想要為自己搶到一席發言權。

與此同時，被視為2024總統大選熱門人選的佛州 州長德桑提斯(Ron DeSantis)日前宣布禁止佛州高中教授非裔大學先修課程，該課程涵蓋酷兒理論與倡導廢除監獄等內容，隨即引發白宮和包括大學委員會在內的教育團體強烈反彈，指控德桑提斯毫無根據下此禁令。

川普提出的教育方案，表明競選團隊對於教育爭議問題已做足準備，回顧川普任職總統期間，儘管有諸多爭議，但仍以聯邦稅收抵免方式減輕家長在私立學校學費的負擔，進而增加學生就讀學校的選項。