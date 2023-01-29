未來幾周啟動連任競選 拜登聚焦經濟 民主黨認為加分

預測拜登將在未來數周內宣布競選連任，圖為拜登去年底在馬里蘭州為民主黨候選人站台。(美聯社)

消息人士透露，拜登 總統與競選團隊現正規畫未來幾周為爭取連任啟動競選活動，第一波推出訊息將聚焦經濟。

過去一周公布的數據顯示，美國經濟表現強勁，就業 增加，通膨則有冷卻跡象。民主黨 人士信心大振，認為拜登在2024年角逐連任可望因為經濟獲得加分。2022年期中選舉期間，經濟成為民主黨選舉包袱，讓某些黨內人士頗為憂心。

拜登2月7日在國會發表國情咨文(State of the Union)演說，談到美國經濟時，可望以樂觀態度定調，與接下來的競選主軸產生連接，凸顯民主黨希望強調的就業亮麗表現以及工資提高。

智庫機構「第三條道路」(Third Way)經濟計畫部資深副總監霍洛維茲(Gabriel Horowitz)說：「經濟可能成為，甚至將會成為拜登的致勝因素。」霍洛維茲指出：「如果查看表現最好的一些統計數字，就會發現成績非常好，這是非常了不起的成就。」

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)分析，對於2024年大選，可以預期拜登主打的政見當中，將強調執政期間美國變得更加強大，美國走過新冠疫情危機的考驗之後，狀況依然良好。

民主黨重量級金主、瑞銀美洲公司(UBS Americas)前主席兼執行長沃夫(Robert Wolf)談到拜登選舉政見時表示：「我們有沒有比兩年前過得更好？有的。」沃夫表示：「我們就業市場蒸蒸日上，勞工薪資獲得調高，通貨膨脹已經觸頂了，接下來將開始下降。」

報導指出，拜登迫切需要強調美國歷經疫情衰退之後以破紀錄速度復甦的政績，說明這是他上台之後很快與民主黨推出紓困方案的成果。

拜登上台以來，美國經濟增加1120萬個工作，國內生產毛額(GDP)與2020年疫情爆發初期相比，已獲得迅速反彈。美國在疫情衰退期間流失的就業與國內生產毛額均已補回，數百萬勞工則獲得加薪。