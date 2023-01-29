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美上將估2025美中會開戰 台灣最可能是引爆點

編譯周辰陽、茅毅／綜合報導
美軍空中機動司令部司令米尼漢及其備忘錄，註明日期為2月1日。(取自美國空軍總部推特)
美軍空中機動司令部司令米尼漢及其備忘錄，註明日期為2月1日。(取自美國空軍總部推特)

美軍「空中機動司令部」司令四星上將米尼漢(Mike Minihan)最近通令所屬，他預測最快兩年後的2025年，美中將有一戰，台灣是最可能的引爆點，他要求轄下指揮官推動部隊在今年完成最高戰備狀態。

米尼漢備忘錄：我希望我錯了

空中機動司令部(Air Mobility Command, AMC)職司督考美國空軍的運輸機與加油機隊，下轄約5萬名官兵和約500架飛機。米尼漢寫給轄下指揮官的備忘錄最早於27日起在社群媒體流傳，美國「國家廣播公司」(NBC)是最早報導的主流媒體，五角大廈稍後證明內容為真，但強調不代表國防部看法。

去年12月解放軍戰機與美軍飛機近距離接觸，最近僅相距20呎。(路透)
去年12月解放軍戰機與美軍飛機近距離接觸，最近僅相距20呎。(路透)
去年12月，美軍B-52轟炸機與F-22戰機、C-17運輸機在朝鮮半島上空演習。...
去年12月，美軍B-52轟炸機與F-22戰機、C-17運輸機在朝鮮半島上空演習。(歐新社)
美軍雷根號與尼米茲號打擊群在南海演習的資料照片。(美聯社)
美軍雷根號與尼米茲號打擊群在南海演習的資料照片。(美聯社)

米尼漢在備忘錄中提到，美軍的主要目標是「嚇阻」，如有必要的話是「擊敗」解放軍：「我希望我錯了。但直覺告訴我，我們將於2025年開戰」。

預測2024美台大選 是習侵台良機

米尼漢說明預測的依據：台、美2024都有總統大選，台灣大選將提供中國國家主席習近平侵台的藉口，白宮之爭則讓美國自顧不暇，「習近平(侵台)的團隊、口實和良機，2025年全都齊備」。

他指示戰機飛行員要了解擊殺目標時毫不猶豫的重要性：「瞄準頭部」。米尼漢要求提高戰備：「謀定後動，而非輕舉妄動」。

指示AMC官兵為日後衝突做好準備

NBC報導，備忘錄的日期是2月1日，要求受文者在2月底前向他匯報所有為美中開戰做準備的主要工作，指示AMC官兵在去年的戰備基礎上為日後的衝突做好準備，「萬一嚇阻無效的話」。

米尼漢準備組建一個更強、隨時備戰、綜合又靈活的聯合部隊機動小組，準備在第一島鏈內作戰並取得勝利。

米尼漢自2013年起就在太平洋歷任要職，尤其自2019年9月至2021年8月擔任轄區涵蓋台灣及中國的印太司令部副司令。

透露美正研究擴大無人機隊

他指示空軍KC-135加油機機組員，準備好可能從機上投放100架現成尺寸、型號的無人機，另透露美軍正研究擴大無人機隊。

美方官員對於解放軍是否以及何時犯台，眾說紛紜。2021年，時任印太司令部司令的戴維森(Philip Scot Davidson)預測2027年；海軍軍令部長吉爾戴(Admiral Michael Gilday)去年10月要求部屬為「2022或23年」做好準備，但強調自己「無意危言聳聽，但也不能一廂情願，認為船到橋頭自然直」。

解放軍 習近平 社群媒體

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