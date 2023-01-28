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美上將稱美中2025年開戰 中專家:好戰是美軍基因

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美上將稱美中2025年開戰 中專家：好戰早是美軍的基因

記者陳言喬／即時報導
美空軍四星上將稱2025年美中必有一戰，圖為解放軍空軍去年8月的圍台軍演。（新華社）
美空軍四星上將稱2025年美中必有一戰，圖為解放軍空軍去年8月的圍台軍演。（新華社）

美國空軍四星上將米尼罕向其下屬軍官發送了一份備忘錄，聲稱美國將在2025年與中國開戰，並告訴他們作好準備。中媒引述專家稱，好戰早已成為美軍的基因。

美國全國廣播公司（NBC）報導稱，這份備忘錄由美國空軍機動後勤司令部司令邁克．米尼罕上將簽發給司令部所有空中聯隊指揮官和其他空軍作戰指揮官，並命令他們在2月28日之前向米尼罕報告所有準備與中國作戰的主要工作。

米尼罕在備忘錄中說：「希望我是錯的。但直覺告訴我，2025年將發生戰鬥」。

環球時報引述北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華表示，從美軍的國防指揮體制和米尼罕本人的身分來看，他對所謂「與中國開戰時間」的判斷並不能代表美軍或者美國政府的官方立場。不過，米尼罕在美國印太司令部任職多年，這一文件又是在工作層面為所屬部隊戰備訓練作動員，說明美軍軍令系統確實在以中國為假想敵進行戰備。

卓華表示，近幾年美國軍方有不少人臆測所謂「開戰時間」，一方面是因為在美國歷史發展中，好戰早已成為美軍的基因，刻在從一線部隊到軍方高層歷代美國軍人的骨子裏，叫囂戰爭是美軍文化；另一方面美軍各軍兵種、各戰區之間存在資源競爭，渲染威脅是爭取資源傾斜的方法。

不少中國網友均表示，「美中必有一戰」並不是美國的臆想。按目前的國際形勢發展來看，中美之間遲早會爆發戰爭，只是時間不一定是2025年，有可能早一點，也可能晚一點。但解放軍一定要對保持高度的警惕性，練兵備戰。

北京 解放軍

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