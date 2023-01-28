非裔遭毆致死 示威者轟執法「謀殺」 紐約、華府警待命

集會者手舉著「結束警察恐怖」、「只有改革能帶來正義」等標語。(記者張晨／攝影)

田納西州曼菲斯非裔 青年尼科爾斯遭五名非裔警察 毆打致死的視頻公布，引起各城市緊張和戒備。紐約市 長亞當斯(Eric Adams)27日強烈譴責暴力，並呼籲群眾採取和平方式示威遊行；當晚時報廣場則聚集40名示威人群，高喊「警察是指向人民的武器」，抨擊執法機構的「無能」與「謀殺」。

(影音來源：記者張晨)

29歲的尼科爾斯(Tyre Nichols)本月7日晚在自家附近，因涉嫌魯莽駕駛，被警方攔檢，但他試圖逃跑，最終遭五名警員圍毆，送醫三天後不治；曼菲斯警長戴維斯(Cerelyn Davis)稱此案「令人髮指、粗暴、不人道」。

亞當斯(Eric Adams)表示，尼科爾斯像「人肉沙包」被毆打致死的視頻對他有很大衝擊，五名施暴警察是警隊的「叛徒」，紐約市反對任何類似的警權濫用、虐待行為發生。「我相信紐約人有權利和平的表達自己看過視頻後的看法。我們也已經對任何潛在的抗議活動、交通堵塞做好了準備。」市警局發表聲明稱，正在檢查、調整、準備對大型抗議活動的警力反應，確保每個紐約市民的人身安全。

集會者手舉著「結束警察恐怖」、「只有改革能帶來正義」等標語。(記者張晨／攝影)

反對警察暴力，27日晚時報廣場有數十名抗議者到場示威，為日前遭警察暴力毆打致死的尼科爾斯找回正義。(記者張晨／攝影)

紐約市地標時報廣場聚集了40名示威民眾，高喊「警察是指向人民的武器」。維權組織「Party for socialism and liberation」表示，執法系統數十年如一日、披著法律打擊犯罪的羊皮，卻捶殺無辜民眾，「尤其是有色人種」；該組織指，紐約人有權利和平的表達自己看過視頻後的看法，「如果你和政府有勾結，你當然不會覺得暴警有問題；亞當斯不顧失業、住房、教育的諸多缺陷，執意為市警增加預算。」

除了紐約市警，華府警方也擔憂此事引起動亂，視頻公布的當日稍早即宣布全員待命，在尊重人民自由表達的同時，將全力維持城市秩序，「絕不容忍任何不法行為」，警方也呼籲民眾保持警惕，若發現任何異常，應立即報警，所幸並無暴力情況發生。

集會者手舉著「結束警察恐怖」、「只有改革能帶來正義」等標語。(記者張晨／攝影)

反對警察暴力，27日晚時報廣場有數十名抗議者到場示威，為日前遭警暴力毆打致死的尼科爾斯要求正義。(記者張晨／攝影)

反對警察暴力，27日晚時報廣場有數十名抗議者到場示威，為日前遭警暴力毆打致死的尼科爾斯要求正義。(記者張晨／攝影)

2020年非裔佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察跪頸身亡時，「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動遍地開花，其中鄰近市政廳及市警總局的曼哈頓華埠，店家遭到抗議者打砸搶，損失慘重。此次非裔青年遭到非裔警員暴打致死，各大城市也憂心引發社會動亂。

擔心遭到池魚之殃的紐約市華人群眾，稍早在微信群轉發提醒要大家小心。市警五分局則表示，為避免可能會出現的混亂，警方早已將分局附近街區用圍欄封鎖，以防因公布視頻後的激進事件發生。