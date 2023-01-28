非裔遭毆致死 示威者轟執法「謀殺」 紐約、華府警待命
田納西州曼菲斯非裔青年尼科爾斯遭五名非裔警察毆打致死的視頻公布，引起各城市緊張和戒備。紐約市長亞當斯(Eric Adams)27日強烈譴責暴力，並呼籲群眾採取和平方式示威遊行；當晚時報廣場則聚集40名示威人群，高喊「警察是指向人民的武器」，抨擊執法機構的「無能」與「謀殺」。
(影音來源：記者張晨)
29歲的尼科爾斯(Tyre Nichols)本月7日晚在自家附近，因涉嫌魯莽駕駛，被警方攔檢，但他試圖逃跑，最終遭五名警員圍毆，送醫三天後不治；曼菲斯警長戴維斯(Cerelyn Davis)稱此案「令人髮指、粗暴、不人道」。
亞當斯(Eric Adams)表示，尼科爾斯像「人肉沙包」被毆打致死的視頻對他有很大衝擊，五名施暴警察是警隊的「叛徒」，紐約市反對任何類似的警權濫用、虐待行為發生。「我相信紐約人有權利和平的表達自己看過視頻後的看法。我們也已經對任何潛在的抗議活動、交通堵塞做好了準備。」市警局發表聲明稱，正在檢查、調整、準備對大型抗議活動的警力反應，確保每個紐約市民的人身安全。
紐約市地標時報廣場聚集了40名示威民眾，高喊「警察是指向人民的武器」。維權組織「Party for socialism and liberation」表示，執法系統數十年如一日、披著法律打擊犯罪的羊皮，卻捶殺無辜民眾，「尤其是有色人種」；該組織指，紐約人有權利和平的表達自己看過視頻後的看法，「如果你和政府有勾結，你當然不會覺得暴警有問題；亞當斯不顧失業、住房、教育的諸多缺陷，執意為市警增加預算。」
除了紐約市警，華府警方也擔憂此事引起動亂，視頻公布的當日稍早即宣布全員待命，在尊重人民自由表達的同時，將全力維持城市秩序，「絕不容忍任何不法行為」，警方也呼籲民眾保持警惕，若發現任何異常，應立即報警，所幸並無暴力情況發生。
2020年非裔佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察跪頸身亡時，「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動遍地開花，其中鄰近市政廳及市警總局的曼哈頓華埠，店家遭到抗議者打砸搶，損失慘重。此次非裔青年遭到非裔警員暴打致死，各大城市也憂心引發社會動亂。
擔心遭到池魚之殃的紐約市華人群眾，稍早在微信群轉發提醒要大家小心。市警五分局則表示，為避免可能會出現的混亂，警方早已將分局附近街區用圍欄封鎖，以防因公布視頻後的激進事件發生。
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