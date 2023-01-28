裴洛西夫遇襲錄影曝光 警到場當下 他正與嫌犯搶鐵鎚

警員側錄的影片顯示，保羅（右）開門時，狄帕培就站在身邊，保羅趁機想奪下歹徒手中的鐵鎚，但沒有成功，反被歹徒用鐵鎚擊傷倒地。（Getty Images)

舊金山 高等法院27日公布前眾院議長裴洛西 (Nancy Pelosi)夫婿保羅(Paul Pelosi)去年10月28日在舊金山家中遇襲的錄影畫面、911報案電話內容，以及舊金山市警局的相關紀錄，首次完整呈現事件發生經過，特別是兩人在員警面前暗地爭奪一柄鐵鎚的經過。

公布的影片共有兩段，第一段來自國會警察 局安裝在裴洛西住家的監視攝影機，畫面顯示入侵者狄帕培(David DePape)於凌晨2時過後不久出現在裴洛西家後院，從手中拎著的提袋中抽出一把鐵鎚，敲破玻璃門進入室內。

而根據舊金山警方取得的狄帕培口供，他走進二樓的臥室，發現只有82歲的保羅獨自在家。嫌犯擋住了臥室門口，使保羅無法出去打電話報警，於是保羅佯稱要上廁所，利用放在浴室充電的手機撥打了911。

911報案專線的錄音檔則顯示被害人當時語氣相當平靜，使用暗語表示這是一通緊急電話，背景還可聽到狄帕培的聲音。警方獲報立刻派遣一輛巡邏車前往查看。

法院公布的第二段影片則是來自奉派趕往現場的警員隨身攝影機，畫面中可以看到身穿睡衣和平口內褲的保羅前來應門，而且還很禮貌地和警察打招呼，但狄帕培就站在他身旁，兩人其實正在爭奪一把鐵鎚。這時候保羅一手扶著大門，另一手則抓住鐵鎚握柄的上方；狄帕培則是右手緊緊握著鐵鎚握柄下方，左手抓著保羅的手腕。

警員立刻發現情況不對勁，喝令狄帕培放下鐵鎚。狄帕培回答「呃…不要」，接著搶過鐵鎚，朝保羅猛力揮舞，保羅應聲倒地。門外的警察隨即衝進屋內，但不過短短幾秒鐘，保羅已經頭破血流，失去知覺。兩名員警費了一番力氣才將狄帕培從保羅身上拉開，加以制伏，並呼叫救護車和警力支援。

狄帕培的辯護律師曾向法院申請禁止公布影片和案情相關內容，擔心助長本案的不實推論，影響被告獲得公平審判的權利，但遭法官否決。狄帕培將面臨聯邦和地方檢察官的多項指控，包括蓄意謀殺、虐待老人及傷害聯邦官員家屬等罪名。狄帕培拒絕認罪，目前被羈押在舊金山監獄，不得交保。

保羅被送醫急救，經過馬拉松式手術已平安出院，目前仍在休養中。