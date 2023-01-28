田州非裔男之死讓各大城緊張 曼菲斯、紐約醞釀大遊行

紐約時報廣場集會者手舉著「結束警察恐怖」、「只有改革能帶來正義」等標語。(記者張晨／攝影)

曼菲斯市警局27日晚間透過影音平台YouTube公布非裔 男子尼科爾斯(Tyre Nichols)遭五名警員毆打的全部過程影片，引起全國各地治安單位的高度重視與警戒，呼籲民眾保持冷靜，包括曼菲斯和紐約在內許多都會區醞釀在周末發動大規模遊行，到處充滿山雨欲來的緊張氛圍。

死者母親：和平抗議勿撕裂

死者的母親威爾斯(RowVaughn Wells)在曼菲斯市呼籲群眾能以和平抗議的方式來紀念她死去的兒子；「如果你們是為我和尼科爾斯而來，那你們就會和平地抗議。」威爾斯呼籲，「你們可以傳遞你們的主張，但不需要撕裂我們的城市和民眾，因為我們生活在一起。」

田州曼菲斯市民眾在錄影帶公開前已聚集上街，示威抗議警察暴力。（美聯社）

代表尼科爾斯家族的律師在五名員警被控罪後，稱很欣慰看到「正義迅速獲伸張」，並表示這是警政改革的「藍圖」；他說， 「我們不會讓黑人警員得到與白人警員不同的對待」。

尼科爾斯的家人則呼籲迅速偵辦這五名警員，作為未來警察 如何應對警察暴行的指標。

田納西州曼菲斯五名警員毆打尼柯爾斯的視頻公開，華府警方全員待命，因應潛在動亂。(記者張筠 / 攝影)

決定公開影片的曼菲斯警局局長戴維斯(Cerelyn Davis)事前提出警告，影片內容殘暴程度為她從警生涯前所未見，甚至超過1991年洛杉磯非裔男子金恩(Rodney King)遭洛城員警圍毆棍打的情景。該起事件後來引發美國有史以來最慘烈血腥的種族暴動，造成63人喪生，財產損失超過10億元。

非裔警局長：本案無關種族

朋友形容尼科爾斯是個陽光青年，熱愛攝影，他死後遺留一個四歲的兒子。（美聯社）

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)宣布該州進入緊急狀態，直到下月9日，並動員1000名國民兵進入戒備；華府 的國會警察隊也加強了國會大廈周邊的安全戒護，期望能避免遭到全國性示威抗議行動波及。亞特蘭大市上周末在一場抗議警察開槍的示威活動中，抗議群眾發射煙火鞭炮，還縱火焚毀一輛警車。華府居民則對於2021年1月6日的國會暴亂，餘悸猶存。

涉案的五名員警和被害人尼科爾斯都是非裔，本身也是非裔的戴維斯局長認為本案無關種族問題，「如同影片顯現的，本案乃是關於人性尊嚴、正直、問責和保護民眾的責任，無論這身制服是穿在誰身上。」