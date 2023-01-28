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田州5非裔警打死非裔男 部分非裔居民卻不感驚訝

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紐時：曼菲斯市多年來執法過當 引燃怒火

編譯潘勛／綜合27日電
曼菲斯市市民手持蠟燭，追悼被警員打死的青年尼科爾斯。（美聯社）
曼菲斯市市民手持蠟燭，追悼被警員打死的青年尼科爾斯。（美聯社）

田納西州曼菲斯市雖然多年來一連串執法過當，引發衝突，但向來沒成為全國爭辯警方執法的熱議重點，但這次非裔男子尼科爾斯(Tyre Nichols)被該市五名警員活活打死，終於讓曼菲斯市警方身陷熱鍋。

紐約時報27日報導，一名曼菲斯警員2015年在一處紅綠燈射殺一名19歲非裔男子；翌年，「黑人的命也是命」(BLM)運動抗議時占領密西西比河上一座主要橋梁，引發僵局，市警局長不得不與示威者聯手勾臂，才打破局面。

再過一年，示威者想拆除內戰時代，南方將領的雕像，曼菲斯警方與他們對峙；2018年，曼菲斯市警局被踢爆派人臥底到活躍人士之間。

只是雖有這麼多衝突，曼菲斯市大致都能防堵緊張，不致於太暴烈，散溢到全國舞台。

這種狀況有幾個理由。首先，曼菲斯警方不像紐約警察局那樣仰仗攔截阻斷戰術，也不像明尼蘇達州佛格森(Ferguson)警方那樣把罪責推給交通攔停；曼菲斯市人口由非裔占多數，由非裔出任警長的傳統由來已久；該市兇殺案比率列居全國最高之一，警方取得強大的支持。

但全國對警方執勤的爭論方興未艾，五名警員毆打尼科爾斯致死，引爆抗議。田納西州調查局描述，由警方隨身鏡頭拍攝到的打死人畫面，「駭人至極」，畫面已於27晚間公布，全城大罵，市方努力撐持。尼科爾斯挨打時一直在叫媽，咸信也是他死前遺言。

五名殺人警員現已被二級謀殺罪起訴；他們原任職2021年成立、簡稱「天蠍」(Scorpion)的單位，市方2022年還褒揚該單位讓兇殺案略微減少。

報導指出，天蠍這類單位仿效其他很多城市的主動防範犯罪小組而成立，大力仰仗攔停、巡邏犯罪率高的街區、監視幫派分子、戒備犯罪活動，但隨著尼科爾斯之死，成員約40人的天蠍單位終於付出代價。

非裔 田納西州 黑人的命也是命

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