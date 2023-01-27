非裔男像人肉沙包被打死 5非裔警被控二級謀殺

原本只是攔檢卻演變成五名警員毆打駕駛致死，涉案警員已被革職並以二級謀殺罪起訴。五名被革職警員為：比恩、海利、馬汀、米爾斯、史密斯（由左至右）。（美聯社）

田納西州 曼菲斯一名非裔 男子尼科爾斯(Tire Nichols)本月初開車時被警員攔下臨檢，卻不幸被五名警員毆打，最後傷重不治，經過調查後，涉案的五名非裔警員遭革職，26日並被檢方控以二級謀殺、嚴重毆打等多項罪名，一旦罪名成立，將面臨最高60年有期徒刑。

攔檢施暴 5警已被革職

本案發生在7日晚間8時30分，29歲的尼科爾斯開車在距離自家不到100碼處，因涉嫌魯莽駕駛，被警員攔檢，不料尼科爾斯試圖逃跑，因此與警員發生衝突，結果遭到五名警員圍毆，緊急送醫搶救，三天後宣告不治。

涉案的五名警員15日被解除職務，靜候調查。隨後調查人員從員警隨身攝影 機錄下的影片發現，五名警員涉嫌過度使用暴力，未能進行干預及提供援助、違反政策等項理由，於20日遭到警局解僱。

五名被革職警員遭起訴後，田納西州調查局長勞許舉行記者會說明案情。（美聯社）

影片將公布 社區憂抗議

曼菲斯警局局長可莉琳·戴維斯(Cerelyn Davis)為取信於社會大眾，已宣布會公布案發當時警員隨身攝影機錄下的影片，「此案令人髮指、粗暴和不人道，本著公開透明精神，該視頻將於未來幾日公佈。」但社區擔心影片公布後可能引發抗議。

痛毆達3分鐘 送醫不治

尼科爾斯雙親在律師陪同下於23日觀看案發當時警員身上密錄器所拍下的影片，事後律師羅曼努奇(Antonio Romanucci)形容涉案警員簡直把死者當成人肉沙包，「進行長達三分鐘，不加掩飾、毫不遮掩、不停地毆打，就是影片中我們看到的，不僅暴力而且野蠻。」

死者家屬表示，尼科爾斯患有克隆氏症(Crohn's Disease)，體重只有145磅左右，但五名涉案警員體重皆超過200磅，其中兩人甚至曾是大學美式足球校隊成員。

5人面臨15到60年刑期

據了解，涉案的五位警員都是非裔，目前被關進謝爾比郡監獄(Shelby County Jail)，全被指控犯下二級謀殺罪、一項嚴重毆打罪、兩項嚴重綁架罪、兩項公務員行為不檢罪和一項公務員壓迫罪。五名被告是於過去六年間陸續加入曼菲斯警局，他們一旦被判有罪，可能面臨15到60年的刑期。

代表尼科爾斯家屬的另一位律師克魯普(Ben Crump)則表示，「僅是一場簡單的交通攔檢，讓我們再次見證到非裔和有色人種所受到的待遇，沒有人應該因為交通攔檢而被殺害。」