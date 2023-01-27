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南加蒙市槍手陳友艮和被害者關係不明 行凶動機仍是謎

記者胡玉立、邵敏／綜合報導
洛杉磯郡警方公布的21日蒙特利公園市槍擊案兇嫌陳友艮照片。(美聯社)
洛杉磯郡警方公布的21日蒙特利公園市槍擊案兇嫌陳友艮照片。(美聯社)

72歲華裔槍手陳友艮(Huu Can Tran)除夕夜在加州蒙特利公園市「舞星」(Star Dance)舞蹈社槍擊案開槍打死11人後，試圖攻擊另一家舞社未成，自殺身亡；洛杉磯郡警方25日晚間表示，「沒人記得陳友艮過去五年曾去過這兩家舞社或與任何受害者有關聯」。由於陳友艮已死，行凶動機猶如少了關鍵的一塊拼圖。

洛杉磯郡警長盧納(Robert Luna)在記者會上表示，「截至今天為止的訪談調查，都無法找出嫌犯和任何受害者之間的關聯。」

不過，陳友艮生前的生活片段仍逐漸浮出：他有段時間曾光顧交誼舞廳，似乎對那裡的某些人有個人恩怨；他過著算是孤立的生活，是槍枝愛好者，在屠殺中使用的小型半自動衝鋒槍是1999年購得。

案發現場有疑似逃跑工具

盧納表示，蒙特利公園市警方在距犯罪現場約一個街區的地方找到一輛登記在陳友艮名下的摩托車，顯示他除了貨車，可能還留了一輛逃跑備用交通工具，「不然他為什麼要把它放在那裡？」

盧納說，陳友艮作案用槍枝並未在加州註冊，是他1999年2月在蒙特利公園市購買的Cobray M11-9半自動衝鋒槍，一般通稱MAC-10；他自殺時使用Norinco 7.62x25mm手槍，警方還在他赫米特(Hemet)的家裡找到一支Savage Arms.308栓動式步槍。

調查人員正繼續梳理從他家中找到的電子產品、文件和其他物品；盧納表示，尚未發現足以揭示動機的文字，「我們正從各方面調查，目的是找到動機，希望我們能做到。」

槍案前情緒問題日趨嚴重

消息人士告訴洛杉磯時報，陳友艮可能突然決定鎖定他認為多年來傷害過他的人。調查人員懷疑他有不明確的情緒問題，而且最近日趨嚴重。槍擊案發生前兩周，陳友艮曾在赫米特告訴警方，家人多年前曾想毒死他；他還稱自己是欺詐盜竊受害者。當局稱，陳友艮1990年曾因涉嫌非法持有槍枝被捕。

負責洛杉磯警察局搶劫兇殺案部門的退休隊長海耶斯(Billy Hayes)說：「嫌犯已死，動機只能用猜測的了；拼圖少了關鍵的那一塊。」

盧納說，警方認為，陳可能曾是舞廳常客，但在過去五年沒有去過「舞星 」，目前處於獨身狀態，警方說，陳之前有過一段婚姻，但早已離異。民眾猜測兇手與被害者之間是否有什麼矛盾糾紛，盧納表示，截至目前，調查人員還沒有在嫌疑人和任何一名受害者之間建立聯繫。

一名知情者日前表示，自己曾於2016、2017年的每周五，在一家老美俱樂部經常看到陳友艮在此跳舞。這家俱樂部的名字是Pavilion club house，位於洛市格蘭那達岡（Granada Hills），2018年該俱樂部休業。這名知情者同時指出，陳友艮與幾位舞友談了很多自己的不幸境遇，如離婚、流離失所等，他還告訴旁人，來來和舞星都不歡迎他，只好來此跳舞。

陳友艮用來行凶的MAC-10半自動衝鋒槍，還加上了消音器，這把槍未在加州註冊。（...
陳友艮用來行凶的MAC-10半自動衝鋒槍，還加上了消音器，這把槍未在加州註冊。（路透）
登記在陳友艮名下的Norinco 7.62x25mm手槍，他在行凶後用這把槍在車...
登記在陳友艮名下的Norinco 7.62x25mm手槍，他在行凶後用這把槍在車內自殺。（路透）
登記在陳友艮名下的Savage Arms .308 口徑栓動式步槍。（路透）
登記在陳友艮名下的Savage Arms .308 口徑栓動式步槍。（路透）

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