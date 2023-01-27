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高齡華人為何連續犯下重大槍案？「怒與孤」在作祟

記者朱敏梓、王若然陳開／洛杉磯報導
舞星槍案受害者的靈堂，連續幾天都有民眾前來哀悼和獻花。（美聯社）
舞星槍案受害者的靈堂，連續幾天都有民眾前來哀悼和獻花。（美聯社）

加州半年來接連發生三起與華人相關的大屠殺案件，槍手均為銀髮一族。心理醫師王肇英表示，在最近的這兩起屠殺案件中，兩名槍手一定有心理問題。而陳友艮專門選擇在除夕夜作案，可能是想尋求更大的關注。

心理學博士趙家玉也說，過年佳節可能加重了槍手的孤獨感，導致走向極端。

南加蒙特利公園市兇手陳友艮72歲，北加屠殺農工的趙春利67歲。在南加橙縣教會開槍造成1死5傷的周文偉，作案時也年近七旬。高齡者為何犯案，引人關注。

蒙市槍殺案現場「舞星」舞廳前，擺滿了祭奠受害者的鮮花。（記者朱敏梓／攝影）
蒙市槍殺案現場「舞星」舞廳前，擺滿了祭奠受害者的鮮花。（記者朱敏梓／攝影）

在蒙特利公園市1月21日晚大規模槍擊案之後僅兩天後，也就是23日下午，在北加州半月灣的兩個農場發生槍擊案，兇手恰好也是華人，為67歲的趙春利。專家認為，這兩起犯罪可能具有「傳染效應」。

犯罪司法學教授彼得森（ Peterson）表示，要注意其他年長者看到蒙市槍擊案之後是否引發模仿效應。換句話說，不排除北加州槍擊案兇嫌趙春利受蒙市槍擊案影響。她舉例說，在年輕兇嫌之間便經常可以發現犯下槍擊屠殺的「傳染效應」的影響(contagion effect)，年輕人看到其他年輕槍手作案之後也跟著犯案，想為自己製造成名效果。

心理醫師王肇英也認同這種說法，她表示，第二起屠殺的兇嫌可能心懷怒氣，當他看到第一起案件時，這種怒氣可能又被挑起。

這幾件槍案兇手都是高齡華人，前心理醫師楊梅玉表示，造成在美華人年長心理問題的可能原因有三點：

第一，年長一輩普遍受中國老式教育影響，從小不被允許發洩情緒；

第二，這些華人移民美國後，遠離國內親朋好友，等到年紀漸長，子女外出打拚，會備感孤獨，也就是所謂的「好山好水好寂寞」；

第三，如果本身生活挫折，起起落落，就會更加導致情緒激憤，鬱鬱寡歡，釀成大規模報復的悲劇。

王肇英提醒，一定要懂得了解自身情緒，如果感到憤怒、抑鬱、孤單等，要適當尋求幫助以及適當的情緒發洩。

槍擊 華人 蒙特利公園市

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