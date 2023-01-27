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北加半月灣槍手 趙春利鎖定死者攻擊 動機指向私人恩怨

記者顏伶如／綜合報導
加州半月灣槍擊案，67歲兇嫌趙春利在投案後被捕。(影片截圖)
加州半月灣槍擊案，67歲兇嫌趙春利在投案後被捕。(影片截圖)

紐約時報報導，加州聖馬刁郡(San Mateo County)區域檢察官韋格史塔夫(Steve Wagstaffe)表示，半月灣市(Half Moon Bay)農場連環槍擊案66歲嫌犯趙春利(Zhao Chunli，音譯)獲得法院指派公設辯護人之後，接受調查人員詢問數小時之久，對於作案經過以「不帶感情、就事論事方式」(in a matter-of-fact way)描述所有經過。韋格史塔夫說，檢方對於犯案動機已有較多掌握，但不願透露細節。

韋格史塔夫說，趙春利的攻擊動機來自於「私人恩怨」，而不是例如員工工作份量較重的糾紛。韋格史塔夫說：「這是比較傾向於私人方面的問題。」趙春利的公設辯護人並未回覆採訪詢問。

聖馬刁郡警長柯柏斯(Christina Corpus)表示，每一名槍擊案死者都遭到特別鎖定。她說，趙春利作案時現場還有其他人員，但他並沒有朝這些人開槍。

她說，警方調查發現，趙春利沒對這些人開槍的原因在於「他與這些人並不太認識」。

槍擊案發生後，警方追緝槍手的過程中，在公路旁找到趙春利的手機。

柯柏斯指出，警方研判趙春利丟棄手機是為了避免行蹤被警方掌握。她表示，最後趙春利被員警找到時是坐在車子駕駛座，座椅向後躺著，一把半自動槍則放在前座旁邊。

半月灣市槍擊事件造成五男二女死亡，韋格史塔夫表示，考慮向法院對趙春利求處死刑。不過，韋格史塔夫說，是否求處死刑將於未來幾個月的期間決定，「我們還有很多事情需要了解」。

紐約時報分析，如果檢方對趙春利求處死刑，基本上將是象徵意義的決策。加州690名死刑犯的人數雖在全美各州當中排名第一，但加州州長紐森(Gavin Newsom)2006年已對死刑發布暫緩執行令。

槍擊 加州 紐約時報

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