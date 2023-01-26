「他們一生都有心理創傷」高齡兇手濫殺 亞裔社區恐慌

蒙特利公園市持續有民眾在臨時搭建的靈堂前獻花表哀思。圖為參加24日晚燭光追悼會的持花民眾。(美聯社)

加州蒙特利公園市(Monterey Park)及半月灣(Half Moon Bay)農場接連發生持槍濫殺案，令人矚目之處在於兇手都是亞裔 年長者；專家指出，在美的亞裔老人最不可能接受心理治療，語言成為求醫時的一大障礙；亞裔社區憂慮全國真的不再有「安全所在」。

美國廣播公司新聞網(ABC News)25日報導，72歲的陳友艮(Huu Can Tran，音譯)在舞星舞蹈社開槍殺害11人後飲彈自盡；66歲的趙春利(Chunli Zhao，音譯)在半月灣槍殺七人，如此高齡的大規模槍案兇手誠為罕見。

聯邦調查局(FBI)指出，2021年61位槍擊 案兇手當中，只有六人年紀在55到64歲之間，一位在65歲以上；18人年紀在25到34歲，14人在19到24歲。

半月灣槍殺案66歲兇手趙春利25日出庭。(美聯社)

前FBI幹員賈瑞特(Brad Garrett)指出，孤獨、憤怒、報復、覺得自己全然無力，不管是12歲或72歲人，都可能成為大規模槍案兇手；本周的槍擊案讓學者們有所警惕，不能以為已經透徹地研究人類行為；人類行為並不是非黑即白，其實有很大灰色地帶，起因和族裔、宗教、地理等都有關。

蒙特利公園市持續有民眾在臨時的搭建的靈堂前獻花表哀思。(美聯社)

憂慮凶殺 長者悲傷驚嚇

舊金山銀髮族機構「長者自助會」(Self-Help for the Elderly)會長鍾安妮(Anni Chung，音譯)表示，很憂慮案件對長者心理及情緒的打擊，他們都巴著兩起屠殺案的任何新聞不放，這種現象本身就不健康；要是不放下、繼續沈溺，會變得很悲傷、容易驚嚇。

許多亞裔老人權益人士擔憂，最需要援助的人，要不是不想求助，就是無法取得妥善照顧。

紐約華裔聯邦眾議員孟昭文在推特上發文表示，若有更好的心理衛生體制，或可預防這些槍枝暴力；她認為一整世代的亞太裔老人一生都有心理創傷未經克服。

亞裔心理健康 常被忽視

藥物濫用及心理衛生局(Substance Abuse and Mental Health Services Administration)2015年報告指出，相較於其他族裔，亞裔美國人最不可能取得心理健康治療，比起白人老人，接受心理治療者才三分之一。

亞裔不願尋求心理治療的原因很多，包括語言障礙、心理治療未整合文化故不合用、看心理衛生科在自己文化上是恥辱、醫療成本，都造成體制上的障礙；很多亞裔會在乎鄰居眼光，讓父母蒙羞。

鍾安妮表示，有些長者認為美國社會愛槍成癮，亞裔受到社會影響；長者們害怕自己會無端受到攻擊，覺得自己一輩子沒傷害人，搞不清楚怎麼會碰到毆打、刀捅及謀殺？長期下來，害怕會迫使他們自我封閉，進而引發憂鬱症及喪失胃口。最近兩場華裔大規模槍擊案，讓社區很多人擔心會掀起另一波反華種族歧視。