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大規模槍案犯嫌有特徵 四分之一人行凶前會發訣別書

編譯潘勛／綜合25日電
一位悼念加州半月灣鎮七死命案的民眾24日在悼卡上寫著：「虎克小學、科羅拉多冷泉、蒙特利公園市、半月灣」的字樣，警示這些過去發生驚人濫射屠殺案的地方。(美聯社)
一位悼念加州半月灣鎮七死命案的民眾24日在悼卡上寫著：「虎克小學、科羅拉多冷泉、蒙特利公園市、半月灣」的字樣，警示這些過去發生驚人濫射屠殺案的地方。(美聯社)

近期一連串重大槍擊案，聯邦特勤局24日公布長72頁的報告，細述大規模槍擊案的趨勢，供社區領袖參考，協助防範下一場悲劇發生；報告的重點包括三分之一以上兇嫌攻擊前20年內曾有居無定所經驗；近四分之一攻擊前會發布類似「訣別書」的最後通告等七項特徵。

動機大多是報復

報告指出，半數以上大規模殺人案的兇手出於懷恨而動手，認為自己遇到冤屈而要報復；銜恨的原因有健康、財務、被欺負或受害；17%銜恨與現今或以前家庭關係有關，10%關係到職場；專家們認定，銜恨依然是兇嫌動機的最常見因素。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，這項研究是由特勤局「國家威脅評估中心」(National Threat Assessment Center)完成，分析173起致使三人以上受傷或死亡的案件，地點在公開或半公開場合，例如店家、學校或宗教禮拜會所，研究個案發生時段在2016到2020年。

80%凶器是槍械

「國家威脅評估中心」主任莉娜‧亞拉薩利(Lina Alathari )表示，73%的大規模殺人案兇手使用一或多把槍枝來殺人或致人傷殘，其中逾80%使用的槍械都是致命武器；近四分之三兇手用手槍、約三分之一用長槍。

行凶之前有徵兆

180名兇嫌裡，28%發布訣別書、最後通告，或行為流露出即將發動攻擊，例如產製道別影片、日記或細述計畫與動機的文件；其他人會打電話與親友訣別、留下自殺便箋，或向他人發送加密信息，表示他們再也不會看到自己了。

58%憂鬱想自殺

約93%的兇手都經歷生病、離婚、家暴車禍、被開學、職場申誡、網路霸凌等其他個人問題；其139名兇手受到的壓力發生在行凶前一年以內。

58%兇手出現憂鬱症、精神異常及自殺念頭；但報告認為絕大多數美國人都有心理問題，沒有犯罪或逞暴。

四分之一以上兇嫌信奉陰謀論或仇恨意識形態，包括反政府、反猶太及憎恨女性等。

四分之三兇手的行為曾引起家人親友、鄰居、同學、同事等人的矚目。

槍擊 車禍 家暴

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