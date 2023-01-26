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蒙市華人不捨馬名偉遇害：出事那天我們擁抱互祝新年

記者邵敏／洛杉磯報導
在「舞星」槍案慘遭殺害的「馬老闆」馬名偉（中），生前在舞社相當活躍。（美聯社）
在「舞星」槍案慘遭殺害的「馬老闆」馬名偉（中），生前在舞社相當活躍。（美聯社）

南加洛杉磯縣蒙特利公園市（Monterey Park）大年夜的慘劇，殘忍奪去11名無辜者的生命，「舞星」經理馬名偉首當其衝，不幸遇害。熟悉他的眾多親朋好友、舞者學生難以接受噩耗，悲痛不已。有朋友表示，出事那天還去了「舞星」，「我們一起擁抱握手，互祝新年，但如今他已去了天堂。」

72歲的馬名偉曾是「舞星」（Star Dance Studio）老闆，是這家舞蹈社多年來的管理者。他生前接受採訪時曾表示，「舞星」是一個可以讓來自不同文化背景的人一起跳舞的地方。馬名偉說：「我想為蒙特利公園市的亞裔社區提供一個活躍的場所，幫助他們延長壽命，改善健康狀況。有一個地方可以讓來自世界各地的人們聚集在一起，通過舞蹈交流，這就是我能提供的幫助。」

在「舞星」槍案慘遭殺害的馬名偉（中），在舞社相當活躍。（美聯社）
在「舞星」槍案慘遭殺害的馬名偉（中），在舞社相當活躍。（美聯社）

旅美書法家孫曉華認識馬名偉多年，聽聞噩耗非常震驚，他說：「我人生第一次個人演唱會就是馬老師幫我辦的，人生第一支MTV也是馬老師幫我錄製。他熱心助人，桃李滿天下，每年舉辦各種活動，在華人社區很有名望。」

另一名華人稱馬名偉是提攜自己的伯樂，他說，馬老師能歌善舞，在南加文藝圈很有影響力，他樂於幫助提攜後輩，「我永遠感恩他對我的幫助，傷心他的離去，永遠懷念他。」

「舞星」槍案發生後，南加華人社區震驚不已，對於兇手犯案動機，也紛紛傳出許多消息。本報先前曾據未具名人士的說法「馬老師有花邊新聞」，對此說法，熟悉馬名偉的親友非常不滿，指「我們了解的馬老師為人熱心，並沒有什麼花邊新聞。」指此說法純屬謠傳。

連續發生華人高齡者槍擊案後，華人的精神健康及年長者的社交活動，受到關注。（美聯社...
連續發生華人高齡者槍擊案後，華人的精神健康及年長者的社交活動，受到關注。（美聯社）

至於社群流傳一張馬名偉與五名女舞者的合影照片，有人猜測其中一名舞者是兇手的妻子，媒體也曾使用照片分析案情。被捲入糾紛的女舞者要求澄清指出，「五名女舞者中並沒有兇手妻子，跟槍案也沒有任何關係。」並指受此牽連者的工作、生活已受影響，希望大家不要繼續製造無端謠言，對生者、逝者再次造成傷害。

蒙特利公園市 南加 華人

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