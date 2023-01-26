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數據顯示大規模槍案「會傳染」影響期限約2周

編譯潘勛／綜合25日電
研究指出大規模槍擊案通常會群集發生，往往具有傳染性質。(示意圖，Getty Images)
研究指出大規模槍擊案通常會群集發生，往往具有傳染性質。(示意圖，Getty Images)

過去幾天加州發生至少三起槍擊案，多人死傷，震撼全國；根據研究大規模槍擊案的專家指出，這一點無足為奇，研究已指出這些案件通常會群集發生，往往具有傳染性質，媒體密集報導似乎還推波助瀾。

全國公共電台(NPR)報導，早在2014到2015年間亞利桑納州立大學學者們便分析大規模暴力案件的數據，包括今日美國報(USA Today)的2006到2013年大規模殺人案(定義為四或更多人被殺，武器包括槍枝)、1998到2013年校園槍擊案，還有「布雷迪預防槍枝暴力運動」(Brady Campaign to Prevent Gun Violence)集纂的2005到2013年間大規模槍擊案(定義為事件中有三人中槍，但不必然死亡)。

首席研究員雪莉‧陶爾斯(Sherry Towers)學術生涯大多用在製造傳染病的模型，例如伊波拉、流行性感冒及性病。她很好奇大規模暴力案件會不會傳染，有如疾病爆發，因此把每個數據組都連上一個數學模型。

陶爾斯表示，研究團隊發現受矚目的大規模殺人案、至少有四人遇害，有可觀的傳染證據，校園槍擊案也一樣。換句話說，校園槍擊案及至少四人被殺的槍擊案會像致病原一樣散播，一件槍擊案會引發更多件。

明尼蘇達州哈姆林大學(Hamline University)犯罪學學者吉莉安‧彼得森(Jillian Peterson)表示，如此一件大規模槍擊案發生，不旋踵就可見到另幾件跟著發生。彼得森並未參與亞利桑納州大的專案，但自行研究也發現類似的模式。

陶爾斯及她的同事也發現，除了槍擊案本身會傳染，另一大因素是案件獲媒體報導的多寡，至少有四人被殺的槍擊案，還有校園槍擊案，往往會舉國矚目甚至國際媒體也報導。

陶爾斯另發現，一件槍擊案可能引發更多事件的窗口期為大約兩周，其研究出版於2015年。

彼得森指出，這是種群居病原，有點像自殺也會成為病原，備受矚目的自殺案引發其他人跟進自戕。

槍擊 亞利桑納州 加州

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