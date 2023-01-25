我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡

編譯陳曉慈╱即時報導
美國華盛頓州中南部小鎮亞基馬24日早晨發生槍擊案，21歲嫌犯持槍在便利超商殺害3人後逃逸，在遭警方通緝數小時後飲彈身亡。警方初步調查，認定該案為一起隨機殺人案。（美聯社）
美國華盛頓州中南部小鎮亞基馬24日早晨發生槍擊案，21歲嫌犯持槍在便利超商殺害3人後逃逸，在遭警方通緝數小時後飲彈身亡。警方初步調查，認定該案為一起隨機殺人案。（美聯社）

美國華盛頓州中南部、人口僅約10萬的小鎮亞基馬（Yakima）24日早晨發生槍擊案，一名男子持槍在便利超商殺害3人後逃逸，在遭警方通緝數小時後飲彈身亡。警方初步調查，認定該案為一起隨機殺人案。

當地警長莫瑞（Matthew Murray）24日下午在記者會上表示，嫌犯是21歲的男子海德克(Jarid Haddock)。槍擊案發生於當日凌晨，亞基馬小鎮的一家Circle K便利超商。案發時，海德克臉上沒有配戴任何遮蔽物，未試圖掩飾身份，走入商店後便開始掃射，導致2人喪生。之後海德克走到店外停車場，朝汽車內的一名民眾開槍，導致該民眾喪命。

警方表示，海德克犯案後似乎發覺自己將車鑰匙忘在車上，於是開槍打破自己的車窗，隨後駛離現場。

警方當日凌晨約3時30分左右接獲報案，趕至現場後發現商店裡外共3人喪命，並隨即開始搜索海德克的下落。

當日下午，警方接獲一名女子通報，表示自己稍早時將手機借給哈德克，聽到哈德克打給母親，告訴母親自己「殺了那些人」。之後哈德克歸還手機並走遠。

當日下午3時15分，警方發現哈德克時，他已飲彈身亡。莫瑞說，警方在他身旁找到大量彈藥與一把武器。

莫瑞指出，根據監視器與目擊者證詞，嫌犯似乎是隨機犯案。警方尚不清楚嫌犯犯案的動機，也未公布任何罹難者身分。

根據統計，開年以來，美國死傷最慘重的槍擊案是加州洛杉磯蒙特利公園市「舞星」（Star Dance）舞蹈學社21日除夕夜槍手濫射，共11人喪生、9人受傷，72歲槍手後來飲彈自盡。

蒙特利公園市舞蹈教室爆發槍擊案後的48小時內，相隔不遠的加州海岸城市半月灣（Half Moon Bay）又傳出農業社區連續槍擊，至少7人喪命，1人重傷。66歲槍手23日當天下午已經落網。

槍擊 蒙特利公園市 超商

上一則

2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

延伸閱讀

2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷
槍案接二連三 加州奧克蘭1死7傷 愛阿華2死1重傷

槍案接二連三 加州奧克蘭1死7傷 愛阿華2死1重傷
疫後＋槍案 長者情緒宜關注輔導

疫後＋槍案 長者情緒宜關注輔導
兩案兇嫌皆長者 專家：模仿效應

兩案兇嫌皆長者 專家：模仿效應

熱門新聞

蒙市大規模槍擊屠殺造成10死10傷，兇嫌與被害人皆為華人，圖為現場照片。(取材自推特)

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

2023-01-23 15:38
槍擊案發生後，聞訊趕到的救援人員將傷者送往附近醫院搶救。(路透)

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

2023-01-23 10:41
學貸網站「法蘭克」創辦人賈維斯。(取自領英)

摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主

2023-01-22 10:04
谷歌母公司Alphabet也加入科技業裁員大潮。(歐新社)

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

2023-01-20 17:52
加州兩處農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，67歲的嫌犯遭警方壓制逮捕。路透

加州半月灣2農場連爆槍擊 華人7死 67歲華人嫌犯落網

2023-01-24 01:30
近來不少旅美華人關注中國政府何時恢復原有十年多次簽證的使用。（Getty Images）

中國何時恢復原有十年多次簽證？駐美使館發言人回應

2023-01-20 21:53

超人氣

更多 >
獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停
領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔
新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌

新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌
去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告

去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告