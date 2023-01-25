華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡

美國華盛頓州中南部小鎮亞基馬24日早晨發生槍擊案，21歲嫌犯持槍在便利超商殺害3人後逃逸，在遭警方通緝數小時後飲彈身亡。警方初步調查，認定該案為一起隨機殺人案。（美聯社）

美國華盛頓州中南部、人口僅約10萬的小鎮亞基馬（Yakima）24日早晨發生槍擊 案，一名男子持槍在便利超商 殺害3人後逃逸，在遭警方通緝數小時後飲彈身亡。警方初步調查，認定該案為一起隨機殺人案。

當地警長莫瑞（Matthew Murray）24日下午在記者會上表示，嫌犯是21歲的男子海德克(Jarid Haddock)。槍擊案發生於當日凌晨，亞基馬小鎮的一家Circle K便利超商。案發時，海德克臉上沒有配戴任何遮蔽物，未試圖掩飾身份，走入商店後便開始掃射，導致2人喪生。之後海德克走到店外停車場，朝汽車內的一名民眾開槍，導致該民眾喪命。

警方表示，海德克犯案後似乎發覺自己將車鑰匙忘在車上，於是開槍打破自己的車窗，隨後駛離現場。

警方當日凌晨約3時30分左右接獲報案，趕至現場後發現商店裡外共3人喪命，並隨即開始搜索海德克的下落。

當日下午，警方接獲一名女子通報，表示自己稍早時將手機借給哈德克，聽到哈德克打給母親，告訴母親自己「殺了那些人」。之後哈德克歸還手機並走遠。

當日下午3時15分，警方發現哈德克時，他已飲彈身亡。莫瑞說，警方在他身旁找到大量彈藥與一把武器。

莫瑞指出，根據監視器與目擊者證詞，嫌犯似乎是隨機犯案。警方尚不清楚嫌犯犯案的動機，也未公布任何罹難者身分。

根據統計，開年以來，美國死傷最慘重的槍擊案是加州洛杉磯蒙特利公園市 「舞星」（Star Dance）舞蹈學社21日除夕夜槍手濫射，共11人喪生、9人受傷，72歲槍手後來飲彈自盡。

蒙特利公園市舞蹈教室爆發槍擊案後的48小時內，相隔不遠的加州海岸城市半月灣（Half Moon Bay）又傳出農業社區連續槍擊，至少7人喪命，1人重傷。66歲槍手23日當天下午已經落網。