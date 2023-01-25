我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

華州便利店3死槍擊 兇手隨機殺人「對準民眾掃射」

編譯俞仲慈／綜合24日電
圖為便利店內的監視畫面顯示，21歲劫匪兇手海德克24日在華盛頓州西雅圖附近小鎮亞基馬的便利店內持槍搶劫並殺害3人。(亞基馬警局提供)
圖為便利店內的監視畫面顯示，21歲劫匪兇手海德克24日在華盛頓州西雅圖附近小鎮亞基馬的便利店內持槍搶劫並殺害3人。(亞基馬警局提供)

位於華盛頓州西雅圖東南方約140哩、只有10萬人口的小鎮亞基馬(Yakima)24日發生槍擊案，一名男子持槍在便利超商殺害三人後逃逸，不過在遭到警方通緝數小時後，飲彈身亡，警方初步調查，認定該案為一起隨機殺人案。

亞基馬警局局長莫瑞(Matt Murray)召開記者會表示，警方24日下午接獲兇嫌親屬撥打的報案電話，循線追查兇嫌潛逃地點並鎖定一處倉庫，就在警方發動圍捕行動前，突然聽到槍聲，醫護人員隨即將兇嫌送醫急救，最後還是回天乏術。

警方強調整個圍捕行動過程中並未使用武力，也沒有員警受傷。雖然槍手已自盡，警方仍試圖查出行兇動機。

警方透過監視器畫面並收集目擊者證詞後，初步認定此案為一起隨機殺人案，因為兇手「沒有獲得任何金錢，也沒有試圖搶走任何物品。」莫瑞表示。

華盛頓州西雅圖市附近小鎮亞基馬的便利店24日發生槍案，一名男子持槍殺害3人逃逸後...
華盛頓州西雅圖市附近小鎮亞基馬的便利店24日發生槍案，一名男子持槍殺害3人逃逸後在警方圍捕中自盡。(美聯社)

據了解，21歲的兇手海德克(Jarid Haddock)沒有前科，而且犯案時也未試圖隱藏身分，「他走進店內時，臉部完全沒有遮掩，直接開槍殺人，行徑非常奇怪、也非常令人不安，」莫瑞強調。

警方還原槍案經過，發現兇手原本企圖走進一家Arco AM/PM迷你超商，但因為該店未營業，於是轉而穿越馬路來到Circle K便利超商，在打開大門後，直接對準當時正在店內購物的民眾掃射，造成兩人喪生。隨後兇手走出店外，來到停車場，瞄準一輛汽車內的民眾開槍，又造成一人死亡。

莫瑞在記者會上澄清稍早有關兇手開槍殺害四人、偷車逃逸的傳聞，稱該消息並非事實。

圖為便利店內的監視畫面顯示，21歲劫匪兇手海德克24日在華盛頓州西雅圖附近小鎮亞...
圖為便利店內的監視畫面顯示，21歲劫匪兇手海德克24日在華盛頓州西雅圖附近小鎮亞基馬的便利店內持槍搶劫並殺害3人。(美聯社)

超商 汽車 華盛頓州

上一則

槍案接二連三 加州奧克蘭1死7傷 愛阿華2死1重傷

下一則

血案頻傳為哪樁？大麻毒菇農場的黑色秘密

延伸閱讀

華府主廚推春宴 捐助加州槍擊受害者

華府主廚推春宴 捐助加州槍擊受害者
加州槍擊後 屋崙華埠新年巡遊 將加強安保警力

加州槍擊後 屋崙華埠新年巡遊 將加強安保警力
半月灣槍擊凶嫌 25日紅木城出庭

半月灣槍擊凶嫌 25日紅木城出庭
加州驚魂未定 華盛頓州又傳槍手隨機殺人 3死

加州驚魂未定 華盛頓州又傳槍手隨機殺人 3死

熱門新聞

蒙市大規模槍擊屠殺造成10死10傷，兇嫌與被害人皆為華人，圖為現場照片。(取材自推特)

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

2023-01-23 15:38
槍擊案發生後，聞訊趕到的救援人員將傷者送往附近醫院搶救。(路透)

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

2023-01-23 10:41
學貸網站「法蘭克」創辦人賈維斯。(取自領英)

摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主

2023-01-22 10:04
谷歌母公司Alphabet也加入科技業裁員大潮。(歐新社)

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

2023-01-20 17:52
加州兩處農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，67歲的嫌犯遭警方壓制逮捕。路透

加州半月灣2農場連爆槍擊 華人7死 67歲華人嫌犯落網

2023-01-24 01:30
近來不少旅美華人關注中國政府何時恢復原有十年多次簽證的使用。（Getty Images）

中國何時恢復原有十年多次簽證？駐美使館發言人回應

2023-01-20 21:53

超人氣

更多 >
獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停
領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔
新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌

新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌
去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告

去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告