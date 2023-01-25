華州便利店3死槍擊 兇手隨機殺人「對準民眾掃射」

圖為便利店內的監視畫面顯示，21歲劫匪兇手海德克24日在華盛頓州西雅圖附近小鎮亞基馬的便利店內持槍搶劫並殺害3人。(亞基馬警局提供)

位於華盛頓州 西雅圖東南方約140哩、只有10萬人口的小鎮亞基馬(Yakima)24日發生槍擊案，一名男子持槍在便利超商 殺害三人後逃逸，不過在遭到警方通緝數小時後，飲彈身亡，警方初步調查，認定該案為一起隨機殺人案。

亞基馬警局局長莫瑞(Matt Murray)召開記者會表示，警方24日下午接獲兇嫌親屬撥打的報案電話，循線追查兇嫌潛逃地點並鎖定一處倉庫，就在警方發動圍捕行動前，突然聽到槍聲，醫護人員隨即將兇嫌送醫急救，最後還是回天乏術。

警方強調整個圍捕行動過程中並未使用武力，也沒有員警受傷。雖然槍手已自盡，警方仍試圖查出行兇動機。

警方透過監視器畫面並收集目擊者證詞後，初步認定此案為一起隨機殺人案，因為兇手「沒有獲得任何金錢，也沒有試圖搶走任何物品。」莫瑞表示。

華盛頓州西雅圖市附近小鎮亞基馬的便利店24日發生槍案，一名男子持槍殺害3人逃逸後在警方圍捕中自盡。(美聯社)

據了解，21歲的兇手海德克(Jarid Haddock)沒有前科，而且犯案時也未試圖隱藏身分，「他走進店內時，臉部完全沒有遮掩，直接開槍殺人，行徑非常奇怪、也非常令人不安，」莫瑞強調。

警方還原槍案經過，發現兇手原本企圖走進一家Arco AM/PM迷你超商，但因為該店未營業，於是轉而穿越馬路來到Circle K便利超商，在打開大門後，直接對準當時正在店內購物的民眾掃射，造成兩人喪生。隨後兇手走出店外，來到停車場，瞄準一輛汽車 內的民眾開槍，又造成一人死亡。

莫瑞在記者會上澄清稍早有關兇手開槍殺害四人、偷車逃逸的傳聞，稱該消息並非事實。