蒙市槍案5小時才示警「兇手在逃」挨轟荒唐 警稱檢討

加州蒙特利公園市 「舞星」舞社21日發生大規模槍擊 案，72歲兇嫌半小時之後還持衝鋒槍式的武器到鄰近一家舞社，雖遭奪槍且被趕走，但洛杉磯 郡警方五小時之後才召開記者會宣布兇手在逃；專家指出，本案凸顯全國向民眾通報沒有統一標準，亟待改進。

美聯社24日報導，舞星舞社槍擊案讓洛杉磯區亞裔社區遍傳恐懼；現役槍術教練葛洛湼克(Chris Grollnek)表示，警方五小時後才示警有點荒唐，本案誠屬重要個案，追究為何要花五小時。

新澤西州柏根郡(Bergen County)前警長希金斯(Brian Higgins)表示，大規模槍擊案發生後應立即發布警報，舞星舞社案發到凶槍被奪下的半個小時之間，有足夠時間那麼做。

現為紐約「約翰傑刑事司法學院」(John Jay College of Criminal Justice)兼任教授的希金斯指出，洛杉磯郡警局當時可能在調查，可能不太了解自己擁有的警報工具。

專家表示，大規模槍擊案發生後有必要通知民眾，主動示警，可走類似兒童走失或被綁架的「安珀」(Amber)警報系統，向周遭地區民眾手機發警訊、公路電子告示牌發布警告。

洛杉磯郡警局長魯納(Robert Luna)日前表示，警局出於「策略」而決定何時公布槍手在逃訊息，但他會事後檢討；魯納表示，開始發布警訊時，當務之急是抓到兇手，沒人比郡警局更了解什麼管用、什麼不管用、權衡局勢、判定當時公共危機多大、要等多久才示警。

美聯社指出，事件的時間點顯示，郡警局幾個小時默不作聲，不僅對兇嫌在逃一事，連對發生大規模槍擊案都一樣，一切資訊都由警用對講機及消息來源慢慢流出，而非官方管道。

當時數萬狂歡民眾在居民大多是亞裔的蒙特利公園市街道慶祝春節，幾個小時後被延宕的槍擊案消息才傳出來。