蒙市槍案陳嫌凶槍 影視作品常使用「像迷你版機關槍」

蒙市槍擊案越華裔槍手陳友艮(Huu Can Tran，音譯)成為過去十年裡美國大規模槍擊案最年長兇嫌。圖為特警隊搜查陳友艮駕駛的白色廂型車。(美聯社)

加州洛杉磯 郡警方24日指出，蒙持利公園市「舞星」舞蹈社21日大規模槍擊 案兇嫌陳友艮(Huu Can Tran)逞凶的槍械中，有一把9毫米MAC-10，屬小型半自動衝鋒槍，影視作品中經常使用，但加州禁止民眾持有；命案現場發現42個彈殼，警局與聯邦酒煙槍枝和爆炸物管理局(ATF)正在追查來源，拜登總統也再度呼籲禁止攻擊步槍。

「洛杉磯時報」(LA Times)報導，洛杉磯郡警局局長盧納(Robert Luna)22日記者會上指出，陳友艮的凶槍在阿拉布罕市(Alhambra)來來舞廳被奪下來，讓警方取得槍手身分的第一批線索。

違法用加強型彈匣

魯納表示，兇手還使用加強型彈匣，在加州一般也是違法；調查員另在陳嫌坐的白色廂型車內找到一把Norinco 7.62 x 25毫米半自動手槍，兇嫌在車內開槍自殺。

魯納表示，當局持續梳理陳嫌背景，以判定行凶的可能動機，與此同時，警局正與ATF合作，期判定兩把槍的來源。

小型半自動衝鋒槍

MAC-10已確定為凶槍之一，出現在1970年代中期到1990年代無數動作片及電視劇當中，肖似迷你版的機關槍，但咸認為屬半自動，要每扣扳機一次才能擊發一顆子彈。雖說影星約翰韋恩(John Wayne)、阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)等人常在電影中使用，但真實世界裡，這款槍械被視為「擺設」，原因是準頭差，又常卡彈。

魯納指出，陳嫌使用的MAC-10槍款經過改造，此外並未提供其他細節。

明尼蘇達大都會州立大學(Metropolitan State University in Minnesota)刑事司法學教授丹斯利(James Densley)指出，MAC-10令人回想到1990年代暴力犯罪的意象，但很少用在大規模槍擊案中。

更易藏匿殺傷力大

丹斯特指出，近些年大規模槍擊案槍手較愛用的是AR-15風格的步槍，2012年到2022年66起那類攻擊案當，動用機率達三分之一，更早之前50年當中，高功率槍械只用了五次。

槍械專家指陳嫌使用MAC-10行凶雖不符傳統，但這款槍比長槍更容易藏匿，短距離殺傷力更大；也正因如此，被害人雖認識陳嫌，但他靠近時並未提高警覺。