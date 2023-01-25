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2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

記者顏伶如／綜合報導
加州在三天內接連發生大規模槍擊案，被媒體稱為「背靠背」的慘案。（美聯社）
加州在三天內接連發生大規模槍擊案，被媒體稱為「背靠背」的慘案。（美聯社）

2023年至今才24天，全美各地累計至少已發生39件大規模槍擊案；非營利研究組織「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)統計顯示，至少70人在大規模槍擊案中死亡，受傷人數則有167人；平均每天發生不只一件，相當於每日三人喪生、將近七人受傷。

「美國疾病」槍擊頻傳

新年2023年1月尚未過完，全美四處發生駭人槍擊命案，令人擔憂。圖為加州蒙市「舞...
新年2023年1月尚未過完，全美四處發生駭人槍擊命案，令人擔憂。圖為加州蒙市「舞星」舞社前，24日成為臨時靈堂，居民佇足獻花，為往生者祝禱。(美聯社)

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導美國槍擊屠殺事件頻傳，近幾年槍擊案件被形容為一種「美國疾病」(American disease)；而阿拉巴馬大學(University of Alabama)犯罪學者蘭克福特(Adam Lankford)告訴紐約時報，槍枝取得變得容易以及模仿效應( copycat effect)是大規模槍擊案在美國變得氾濫的主因。

根據統計，開年以來，美國死傷最慘重的槍擊案是加州洛杉磯蒙特利公園市(Monterey Park)「舞星」(Star Dance)舞蹈學社21日除夕夜槍手濫射，共有11人喪生，72歲槍手後來飲彈自盡。

新年2023年1月尚未過完，全美四處發生駭人槍擊命案，令人擔憂。圖為一位婦女24...
新年2023年1月尚未過完，全美四處發生駭人槍擊命案，令人擔憂。圖為一位婦女24日在加州蒙市「舞星」舞社前，為往生者上香祝禱。(美聯社)

蒙特利公園市舞蹈教室爆發槍擊案後的48小時內，相隔不到400哩的加州聖馬刁郡(San Mateo County)海岸城市半月灣(Half Moon Bay)又傳出農場連續槍擊，至少七人死亡，一人重傷。66歲槍手23日當天下午已經落網。

根據紐約時報、國家廣播公司新聞網報導，「槍枝暴力檔案」彙整數據，2023年新年頭才過24天，全美各地累計大規模槍擊案已有39件，案件數量比新年以來的天數還多；大規模槍擊(mass shooting)的定義為在單一事件中，不包括槍手在內，至少四名受害者死亡。

2023年1月份發生的大規模槍擊案件，遠遠超過過去10年間1月份案件數量。國會在2022年通過30年來修法幅度最大的聯邦槍枝管控法案，內容包括加強購槍者背景調查、鼓勵各州立法通過針對可疑人物提出警示的「紅旗法」(red flag laws)。

加強控槍 聲浪再起

在加州蒙市「舞星」舞社前，友人致上弔辭：「將你最後的一支舞，在天堂繼續的跳下去，...
在加州蒙市「舞星」舞社前，友人致上弔辭：「將你最後的一支舞，在天堂繼續的跳下去，你們是美麗的舞蹈天使。」(美聯社)

最近一波波大規模槍擊案發生後，要求聯邦政府進一步加強槍枝控管的輿論聲浪再起。包括加州在內等州的控槍州法，則在最高法院面臨考驗。某些州的槍枝管控提案，已經接連遭到最高法院駁回，例如禁止購買大容量彈匣等。

開年以來，全美各地傳出發生大規模槍擊案的地點，包括賓州艾倫鎮(Allentown)青少年活動中心附近、 北卡羅來納州德倫(Durham)賽百味(Subway)連鎖餐廳分店、奧克拉荷馬市(Oklahoma City)啤酒館店後、俄亥俄州哥倫布市(Columbus)脫衣舞俱樂部外。佛羅里達州兩座城市各自舉行的慶祝活動，都因為爆發大規模槍擊案而結束。

繼南加州蒙市，北加州半月灣市23日也傳出七人命案。聖馬刁市政廳前有人置花弔念。(...
繼南加州蒙市，北加州半月灣市23日也傳出七人命案。聖馬刁市政廳前有人置花弔念。(美聯社)

槍擊 蒙特利公園市 加州

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