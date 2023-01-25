血案頻傳為哪樁？大麻毒菇農場的黑色秘密

日照燈是大麻屋成本最高的投資之一。(讀者提供)

「種植大麻 的行業在黑白兩道都會惹上麻煩，甚至有可能送命」，遊走於大麻農場多年的新哥(化名)說，去年11月奧克拉荷馬州的大麻農場四死槍擊案，跟23日加州半月灣的毒蘑菇農場七死槍擊案，「絕大機率都跟錢有關」，尤其「這幾年投入種大麻的華人 有增無減，激烈競爭拉低了大麻價格，加劇了金錢糾紛與搶劫案件」。

新哥說，一般戶外種植的大麻棚，成本高且經營執照取得困難，幾乎都是由大廠商把持市場，至於坊間越來越多的華人大麻農場，大都是以室內型態的「大麻屋」方式經營，「可以說九成以上大麻屋都是違法存在，同時也面臨多重風險」。

利潤 高風險大 經濟糾紛多

他說，業者首先面臨的就是隨時被抓的風險，而這種行業利潤高容易引起其他人眼紅，「農場收成時被黑吃黑搶劫頗為普遍，這是第二種風險」。

近年也會幫助華人大麻交易商工作的新哥說，大麻的品質攸關出售價格，一旦收成時貨色欠佳，等於農場當季就會賠本的風險，「投了老本卻虧錢，股東間與農場工人間的嫌隙放大，賺錢時一樣也可能會因為金錢分配不均而起紛爭」。

他表示，業界幾乎都知道，去年11月奧克拉荷馬州的華人農場槍殺案，槍手與死者彼此都是親戚兼投資合夥人，最終釀成慘案就是因為經濟糾紛談不攏。新哥說，這次的加州半月灣槍擊案，雖傳出該華人農場種植的是屬於毒品類的毒蘑菇並非大麻，但這類蘑菇與大麻有相同的興奮作用，利潤也與大麻差不多，他因此推測23日的七死槍擊案「與金錢糾紛脫不了關係」。

另一名在中西部的大麻農場投資人阿標(化名)提到，有的大麻農場發生嚴重爭執，與前一任農場主「詐騙吸金」有關，他說，種植大麻並不能保證賺錢，一旦生產品質差或收成期遭洗劫，都會血本無歸，這時有的農場主為了減少損失，開始向其他人吹噓暴利趁機轉賣股份，一旦接手者發現受騙，雙方的紛爭往往變成「你死我活」。

大麻屋投資 第一季就回本

種大麻究竟利潤如何？新哥說，大麻屋由於絕大多數都是違法經營，無法正常走電，而必須請人安裝「偷電」設備，「行情至少5000元」，加上價格高昂、每盞1000瓦的日照燈，還有定期澆水、排氣等硬體設備，一般可安裝30盞日照燈、面積約2000呎的大麻農場，成本大概就要10萬元。

每盞日照燈可照到的大麻，約能生產2到3磅的大麻，以目前大麻批發每磅約可達750元計算，一般大麻屋的大麻，從育種到收成約三個月時間，「可以說第一季收成就能回本了」，接下來的收成周期都是利潤，換句話說，2000呎的大麻屋，一年下來數十萬純利跑不掉。

「不過，近年非常多的福州人搶進種植，大麻市場競爭也日益激烈，」新哥說，2017年時，每磅大麻的批發價高達1800元，現在的價格掉到不足當年一半，雖然售價猛跌，但對農場而言仍有不錯賺頭。

銷路仰賴交易所 戒備森嚴

順利收成後的大麻，通常會透過在「灰色地帶」經營的大麻交易所銷售，以前大麻中間商大都各自為政，但由於往來分子複雜，安全隱憂大，因此各地的華人大麻交易商紛紛自組大麻交易所，這類交易所大都會找一處少窗戶的建物，且戒備森嚴，進出必須通過金屬探測器，也聘有持槍保全，「就連這種高度警戒的場所，還是會被搶劫」。

黑吃黑 收成期是搶劫旺季

大麻種植的大概程序，從種子到育苗到移植花盆約需16到18天，接著就可以剪枝，剪下的大麻枝也用調製的生根粉育苗，新哥描述，生根粉是大麻生長的關鍵，能不能調到最佳品質關係著農場下一期的大麻成分與產量。

剪枝後，花盆內的大麻僅約留下5到7根枝葉，這時進入「打花期」，必須每天開啟12小時的日照燈，再施給氮磷鉀調成的「三色藥水」肥料，最多兩個月就會開花，等大麻花上有一層白白的糖分時，就可以剪下晾曬，如果不用機器烘乾，而採用自然晾乾的話，大約兩到三天就能收成。

「大麻開花晾乾期間，往往就是農場遭搶劫的『旺季』。」新哥說，這種打劫很可能是「內神通外鬼」，也有可能是大麻黑幫作案，「遇到了也沒辦法，當季收成就泡湯了」。