我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

南加蒙市槍手罕見高齡 陳友艮72歲 重大槍嫌平均僅32歲

編譯陳韻涵／綜合23日電
洛杉磯郡警方公布的21日蒙特利公園市槍擊案兇嫌陳友艮照片。(美聯社)
洛杉磯郡警方公布的21日蒙特利公園市槍擊案兇嫌陳友艮照片。(美聯社)

加州洛杉磯郡蒙特利公園市(Monterey Park)「舞星」(Star Dance)舞蹈社駭人槍擊案的華裔槍手陳友艮(Huu Can Tran，音譯)高齡72歲，這在普遍較年輕的大規模槍擊案兇手名單列表中顯得異常罕見。

紐約時報報導，全國司法平等研究機構(National Institute of Justice)創辦的非營利組織「暴力研究計畫」(Violence Project)數據分析，過去60年來，美國大規模槍擊案的兇手平均年齡為32歲，截至2020年，僅一宗大規模槍擊案的兇手逾古稀之年。

洛杉磯時報報導，根據區域槍枝暴力研究聯盟(The Regional Gun Violence Research Consortium)的統計，1966 年至2020年發生的402起大型槍案中，只有六起肇事者年齡超過70歲。2009年，一名88歲的老人在華府大屠殺紀念館開槍，造成一名警察死亡，另兩人受傷，是至今美國最年長的兇手；1981年，一名70歲的男子在肯塔基州的槍擊事件中打死五人。

共同創辦「暴力研究計畫」的明尼蘇達州聖保羅(St. Paul)大都會州立大學(MSU)刑事司法教授丹斯里(James Densley)指出，大規模槍擊案兇手通常「會挑他們不滿的地方下手」。

丹斯里表示，校園大規模槍擊案的兇手通常針對學生，如2022年發生在德州烏瓦德(Uvalde)羅布小學(Robb)的槍擊案，以及2012年的康乃狄克州珊迪虎克小學(Sandy Hook)，都是由該校畢業生所為。

蒙特利公園市主要是亞裔社區，被害人年齡介於50多歲到70多歲之間。丹斯里形容，蒙特利公園的兇手就年齡而言屬於「局外人」。 

過去美國極少大規模槍擊案由高齡人士犯下，過去死亡人數最多的屠殺案為2017年在拉斯維加斯造成58人死亡的慘劇，兇手為64歲、身心狀況有問題的帕多克(Stephen Paddock)。

「暴利研究計畫」分析指出，絕大多數的大規模槍擊案兇手為男性。加州州立大學(CSU)刑法學教授薇琪‧簡森(Vickie Jensen)表示，這可能反映「男性承受的社會壓力較大，且可能獨自做出最終決定，但有時會淪為暴力行徑」。

簡森說，社群媒體是近期年輕男性兇手犯下大規模槍擊的主因，包括羅布小學和紐約水牛城超市槍擊案，凸顯「與有害的男子氣概和霸權概念，及兩者互相強化影響的問題」，這是過去數十年未見的情況。  

槍擊 蒙特利公園市 加州

上一則

南加蒙市槍案／幫助受害者 社區募款已超過25萬元

下一則

熱心的他命喪槍下 好友：大家很恐慌 不敢跳舞

延伸閱讀

蒙市除夕槍響 參議員提槍枝管制法案 拜登力挺

蒙市除夕槍響 參議員提槍枝管制法案 拜登力挺
北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事
蒙市槍手72歲 重大槍案嫌犯平均32歲

蒙市槍手72歲 重大槍案嫌犯平均32歲
大屠殺後加州州長訪蒙市 籲華人振作政府全力支持

大屠殺後加州州長訪蒙市 籲華人振作政府全力支持

熱門新聞

蒙市大規模槍擊屠殺造成10死10傷，兇嫌與被害人皆為華人，圖為現場照片。(取材自推特)

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

2023-01-23 15:38
槍擊案發生後，聞訊趕到的救援人員將傷者送往附近醫院搶救。(路透)

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

2023-01-23 10:41
學貸網站「法蘭克」創辦人賈維斯。(取自領英)

摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主

2023-01-22 10:04
谷歌母公司Alphabet也加入科技業裁員大潮。(歐新社)

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

2023-01-20 17:52
近來不少旅美華人關注中國政府何時恢復原有十年多次簽證的使用。（Getty Images）

中國何時恢復原有十年多次簽證？駐美使館發言人回應

2023-01-20 21:53
美國若出現債務違約，那些依靠社安金和聯邦醫療保險等社會安全福利生活的人將受衝擊。圖為在佛州一個老人中心參加活動的退休老人。(Getty Images)

美若倒債恐衝擊社安金、Medicare 401(k)也將受重擊

2023-01-20 06:03

超人氣

更多 >
他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍
北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網
蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害
洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞
他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍