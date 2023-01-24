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影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

熱心的他命喪槍下 好友：大家很恐慌 不敢跳舞

記者張宏/洛杉磯報導
蒙市槍擊案另外一名受害者Andy高生前熱愛跳舞，熱心分享。（張虎提供）
蒙市槍擊案另外一名受害者Andy高生前熱愛跳舞，熱心分享。（張虎提供）

蒙市槍擊案受害者Andy高生前熱愛跳舞，熱心分享。建國中學南加校友會現任會長張虎，23日回憶好友生前泣不成聲；他說，Andy是一個熱心的人，他不希望這件事只是悲痛，必須要行動讓同樣的悲劇不再上演。

張虎表示，Andy高來自台灣，今年70多歲，因為就住在蒙特利公園市附近，所以幾乎每天都出來跳舞。案發的「舞星」和兇嫌後來去的阿罕布拉市「來來」，都是他常去的地方。案發當天Andy也和往常一樣去跳舞，結果再也沒有回來。張虎表示，22日晚上從朋友處得知此事，瞬間產生一種無助感，現在大家都很恐慌，不敢跳舞。

他說，他們組成了一個20多人的跳舞班，他是班長，而Andy高是水準最高的學員。Andy會跳各種國標，他是一個很熱心的人，雖然班上都是初學者，但他很願意和大家一起學習，還經常熱心的教大家跳舞。Andy還喜歡寫文章，常有獨到見解，這樣無辜的離開，是朋友們的損失。

張虎說，槍擊案往生的人，他們不只是數字，每一個人都是活生生的個體，都有自己的故事。Andy因為生前經常出來跳舞，大家猜測他可能是單身，關於他的身後事，張虎和跳舞班其他學員會幫忙處理。

同時，張虎希望這件事不要僅僅止步於悲痛，華人應該集合力量，除了為死者家屬做心靈的安慰，也能向主流表達華人在意自己的同胞，聯合社區力量、政府和警方做一些宣導活動，包括教育民眾遇到這樣的情況要如何反應。

蒙市槍擊案另外一名受害者Andy高生前熱愛跳舞，熱心分享。（張虎提供）
蒙市槍擊案另外一名受害者Andy高生前熱愛跳舞，熱心分享。（張虎提供）
蒙市槍擊案受害者Andy高（後排右一）生前參加舞蹈班，和同好分享跳舞的樂趣。（張...
蒙市槍擊案受害者Andy高（後排右一）生前參加舞蹈班，和同好分享跳舞的樂趣。（張虎提供）

華人 槍擊 蒙特利公園市

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