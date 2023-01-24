疑與妻曖昧？蒙市槍手闖舞星 第一個對準「馬老闆」

目擊者稱兇手持槍闖入，第一個目標就是「舞星」經理馬名偉。（記者邵敏／攝影）

南加華人 城市蒙特利公園市 （Monterey Park ），1月21日晚發生屠殺式的槍擊 案。據現場目擊者稱，兇手手持半自動步槍，第一個對準的目標就是「舞星」(Star Dance)舞社的經理馬名偉，很多人習慣稱他為馬老闆、馬經理。

據當時在案發現場的一名舞蹈老師稱，兇手陳友艮進入「舞星」，第一個槍殺的人就是馬名偉，隨後才對眾人開槍。馬名偉是這家舞蹈學院的上一任老闆，同時也是現任老闆梁卓（Maria Liang）的男友，多年來一直在管理「舞星」。這名目擊者同時指出，案發前，兇手與馬名偉有一些個人糾紛，但具體細節並不清楚。

華人圈中傳言，兇手妻子經常在「舞星」跳舞，兇手認為妻子與馬名偉有男女曖昧關係，心生嫉妒以致展開屠殺。對於這段未經證實的感情糾紛，熟悉馬名偉的舞蹈愛好者陳惠萍表示，她並不相信兩人存在曖昧關係。她說，馬名偉與女友梁卓感情很好，兩人共同管理這家舞蹈學校，每天晚上都在「舞星」一起吃飯。

陳惠萍表示，馬名偉在華人舞蹈圈中很有名望，與很多女舞者合作編舞、跳舞，她不相信馬老闆會和兇手妻子有什麼感情糾紛，猜測大概是兇手心胸狹隘，產生誤會。

兇手陳友艮21日晚在蒙市舞蹈學校槍殺眾人後，曾攜帶武器驅車前往兩哩之外的另外一家舞蹈學校 「來來」，此舉讓眾人再次猜測他作案的真正動機。據當晚在「來來」現場的舞廳負責人布蘭登‧蔡(Brandon Tsay，音譯)描述，兇手當時眼神險惡，毫不掩飾打算大開殺戒，「從他的身體語言、臉部表情以及眼神看來，他是在找人。」

如果兇手作案動機是因與馬名偉發生糾紛，那他已在「舞星」槍殺對方，為何還要趕往另一家舞蹈學校行凶？有人猜測他可能是在尋找自己的妻子，也有人猜測除了馬名偉之外，兇手另有報復對象，或者他對兩家舞社都心生怨恨，因此行凶屠殺。

兇手妻子身分目前未知，是否已在慘劇中身亡也沒有得到當局證實。對於另外一個作案動機的猜測，是兇手因為沒有受邀參加舞會，心生憤恨才槍殺眾人。但經常光顧「舞星」的舞蹈愛好者表示，這種說法是無稽之談，因為參加舞會根本不需要邀請函，任何人只要支付15元門票就可以進入。