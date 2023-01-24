我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

疑與妻曖昧？蒙市槍手闖舞星 第一個對準「馬老闆」

記者邵敏／蒙特利公園報導 
目擊者稱兇手持槍闖入，第一個目標就是「舞星」經理馬名偉。（記者邵敏／攝影）
目擊者稱兇手持槍闖入，第一個目標就是「舞星」經理馬名偉。（記者邵敏／攝影）

南加華人城市蒙特利公園市（Monterey Park ），1月21日晚發生屠殺式的槍擊案。據現場目擊者稱，兇手手持半自動步槍，第一個對準的目標就是「舞星」(Star Dance)舞社的經理馬名偉，很多人習慣稱他為馬老闆、馬經理。

據當時在案發現場的一名舞蹈老師稱，兇手陳友艮進入「舞星」，第一個槍殺的人就是馬名偉，隨後才對眾人開槍。馬名偉是這家舞蹈學院的上一任老闆，同時也是現任老闆梁卓（Maria Liang）的男友，多年來一直在管理「舞星」。這名目擊者同時指出，案發前，兇手與馬名偉有一些個人糾紛，但具體細節並不清楚。

華人圈中傳言，兇手妻子經常在「舞星」跳舞，兇手認為妻子與馬名偉有男女曖昧關係，心生嫉妒以致展開屠殺。對於這段未經證實的感情糾紛，熟悉馬名偉的舞蹈愛好者陳惠萍表示，她並不相信兩人存在曖昧關係。她說，馬名偉與女友梁卓感情很好，兩人共同管理這家舞蹈學校，每天晚上都在「舞星」一起吃飯。

陳惠萍表示，馬名偉在華人舞蹈圈中很有名望，與很多女舞者合作編舞、跳舞，她不相信馬老闆會和兇手妻子有什麼感情糾紛，猜測大概是兇手心胸狹隘，產生誤會。

兇手陳友艮21日晚在蒙市舞蹈學校槍殺眾人後，曾攜帶武器驅車前往兩哩之外的另外一家舞蹈學校 「來來」，此舉讓眾人再次猜測他作案的真正動機。據當晚在「來來」現場的舞廳負責人布蘭登‧蔡(Brandon Tsay，音譯)描述，兇手當時眼神險惡，毫不掩飾打算大開殺戒，「從他的身體語言、臉部表情以及眼神看來，他是在找人。」

如果兇手作案動機是因與馬名偉發生糾紛，那他已在「舞星」槍殺對方，為何還要趕往另一家舞蹈學校行凶？有人猜測他可能是在尋找自己的妻子，也有人猜測除了馬名偉之外，兇手另有報復對象，或者他對兩家舞社都心生怨恨，因此行凶屠殺。

兇手妻子身分目前未知，是否已在慘劇中身亡也沒有得到當局證實。對於另外一個作案動機的猜測，是兇手因為沒有受邀參加舞會，心生憤恨才槍殺眾人。但經常光顧「舞星」的舞蹈愛好者表示，這種說法是無稽之談，因為參加舞會根本不需要邀請函，任何人只要支付15元門票就可以進入。

關於犯罪真正動機，警方仍在調查之中，探員認為，槍擊事件應該是由個人糾紛引發，他們還指出72 歲的兇手陳友艮有情緒問題，而且在槍擊事件發生前幾周變得更糟。

案發後，兇案現場門口貼著告示：禁止半自動步槍。（記者邵敏／攝影）
案發後，兇案現場門口貼著告示：禁止半自動步槍。（記者邵敏／攝影）

華人 槍擊 蒙特利公園市

上一則

熱心的他命喪槍下 好友：大家很恐慌 不敢跳舞

下一則

蒙市屠殺槍手生前愛跳舞 鄰居說他安靜 家中搜出槍械

延伸閱讀

蒙市槍手72歲 重大槍案嫌犯平均32歲

蒙市槍手72歲 重大槍案嫌犯平均32歲
大屠殺後加州州長訪蒙市 籲華人振作政府全力支持

大屠殺後加州州長訪蒙市 籲華人振作政府全力支持
蒙市大屠殺受害者Andy高 熱愛舞蹈與寫作

蒙市大屠殺受害者Andy高 熱愛舞蹈與寫作
蒙市大屠殺 中領館確認有中國公民遇害：全力協助善後

蒙市大屠殺 中領館確認有中國公民遇害：全力協助善後

熱門新聞

蒙市大規模槍擊屠殺造成10死10傷，兇嫌與被害人皆為華人，圖為現場照片。(取材自推特)

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

2023-01-23 15:38
槍擊案發生後，聞訊趕到的救援人員將傷者送往附近醫院搶救。(路透)

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

2023-01-23 10:41
學貸網站「法蘭克」創辦人賈維斯。(取自領英)

摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主

2023-01-22 10:04
谷歌母公司Alphabet也加入科技業裁員大潮。(歐新社)

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

2023-01-20 17:52
近來不少旅美華人關注中國政府何時恢復原有十年多次簽證的使用。（Getty Images）

中國何時恢復原有十年多次簽證？駐美使館發言人回應

2023-01-20 21:53
美國若出現債務違約，那些依靠社安金和聯邦醫療保險等社會安全福利生活的人將受衝擊。圖為在佛州一個老人中心參加活動的退休老人。(Getty Images)

美若倒債恐衝擊社安金、Medicare 401(k)也將受重擊

2023-01-20 06:03

超人氣

更多 >
他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍
北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網
蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害
洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞
他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍