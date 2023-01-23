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蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

南加蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

記者張庭瑜、顏伶如／綜合報導
警方22日在案發地點「舞星」調查。(歐新社)
警方22日在案發地點「舞星」調查。(歐新社)

加州洛杉磯蒙特利公園市(Monterey Park)21日(周六)晚發生大規模死傷的槍擊案，72歲的槍手Huu Can Tran犯案後，曾驅車前往阿罕布拉市另一家舞社打算行凶，但被趕到的警方特警部隊(SWAT)制伏。

據悉，警方就是憑著在凶案現場撿到的一件武器作為線索，成功地查獲嫌犯身分及他所開的白色白色廂型車，並於22日早上展開追捕，最後在托倫斯市(Torrance)追捕到嫌犯開的車輛；然而當警方試圖確認男子身分時，卻發現該名男子疑似已飲彈自盡。

槍手持一把半自動手槍

警方表示，警方在鎖定嫌犯車輛後，曾與嫌犯在托市購物中心－德爾阿莫時尚中心(Del Amo Fashion Center)對峙達數小時。而在22日下午約1時，在特警部隊接近車輛時，卻發現一名男子已死於駕駛座上，疑似吞槍自盡。警方也在駕駛座旁的窗戶上發現至少兩個彈孔。 

在阿罕布拉市從槍手身上繳下的武器，被官員描述為「一把半自動手槍，附有一個加長的大容量彈匣」。洛杉磯縣警局局長盧納(Robert Luna)說，他認為在阿罕布拉市發現的武器在加州是不合法的。該部門將與酒精、菸草和火器局的合作夥伴，一起對此進行更多研究。

嫌犯疑似自轟身亡，警方到場時已癱倒在方向盤前 。（Getty Images）
嫌犯疑似自轟身亡，警方到場時已癱倒在方向盤前 。（Getty Images）

案情件發生後，阿市市長佩雷斯(Sasha Renée Pérez)於推特中表示， 蒙市是美國最大的亞太裔社區之一，原應是居民與家人、朋友、和親人慶祝的特別時刻，卻在農曆新年期間發生這樣的悲劇，讓她感到特別痛心，希望有天民眾可以不再需要對槍支暴力感到恐懼。

事發當時剛好在現場的一名男性目擊者說，教室裡播放迪斯可音樂，音樂音量頗大，充滿熱鬧的喜慶氣氛，眾人排好隊形正在跳舞，卻突然聽到槍響。他說，起初以為是農曆春節的鞭炮聲。

要求匿名的男性目擊者接受國家廣播公司(NBC)洛杉磯地方電視台訪問時說：「一開始，我以為是鞭炮聲，後來看到有人倒下，舞廳裡則是有人開始逃跑。」他說，驚覺聲響並非鞭炮之後，趕緊撲倒在地。這名目擊者也說，當時舞蹈教室裡約有50人至60人左右。他說，「舞星」在當地社區甚受歡迎，成立已有20年至30年之久。

槍擊案發生時，舞星正在舉辦除夕守歲及迎接農曆新年的活動，活動時間為晚間8時到隔日凌晨0時30分。

這名目擊者說，身旁有位婦女手臂中槍，拜託他幫忙打電話報警。

3人逃進餐廳 要求鎖門

嫌犯疑似吞槍的案發地點。（谷歌地圖截圖）
嫌犯疑似吞槍的案發地點。（谷歌地圖截圖）

福斯新聞網(Fox News)報導，多名目擊者表示，舞星21日發生槍擊案之後，民眾連忙逃離現場，跑進附近餐廳求助，槍手則朝著人群任意掃射。

在蒙特利公園市土生土長的陳艾文(Edwin Chen，音譯)接受洛杉磯時報訪問時回憶說：「原本是大家開心過節的時刻。」他說，聽到舞星傳出槍聲，趕快趕去查看，「我想盡可知道發生了什麼事。我到現在依然餘悸猶存。」

舞星附近的海鮮餐廳負責人崔勝旺(Seung Won Choi，音譯)對洛杉磯時報說，三位民眾在槍擊案發生後衝進店裡，並要求趕緊鎖門。他說，目擊者告知，槍手持有半自動槍械及數個彈匣。

截至發稿時，警方尚未證實槍手作案槍械的種類。

德爾阿莫時尚中心位於托市高速公路旁，交通十分便利。（谷歌地圖截圖）
德爾阿莫時尚中心位於托市高速公路旁，交通十分便利。（谷歌地圖截圖）

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