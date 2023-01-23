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蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

南加蒙市槍案／全美2023年重大槍擊案 已發生33起

編譯潘勛／綜合22日電
警方22日在案發地點「舞星」調查。(歐新社)
警方22日在案發地點「舞星」調查。(歐新社)

加州蒙特利公園市(Monterey Park)農曆年除夕夜發生至少10死、10傷的重大槍擊案，是自去年5月德州烏瓦德(Uvalde)小學屠殺案以來，全國死傷最慘重的大規模槍擊案，2023年迄今重大槍擊案已發生至少33起。

紐約時報22日報導，蒙特利公園市槍擊案是加州不到一周內發生的大型屠殺案；16日槍手在杜萊爾郡(Tulare County)槍殺6人，死者包括一名16歲少女母親跟她10個月大的嬰兒；警方研判該案與幫派有關。

怎樣才算重大槍擊案，目前並無共識，讓政府、非營利組織及新聞組織要建檔相當棘手。

一位男子22日手持白花，到槍擊案現場紀念逝者。(路透)
一位男子22日手持白花，到槍擊案現場紀念逝者。(路透)

按非營利研究團體「槍枝暴力檔案庫」(Gun Violence Archive)定義，重大槍擊案為至少四人被殺或受傷；若依如此來衡量，今年已發生33起重大槍擊案，而去年為648起，其中21起至少五人傷亡。

以下所列為全國去年一些重大槍擊案

●11月22日維吉尼亞州奇薩皮克(Chesapeake)槍擊案：

警方表示，一名沃爾瑪超市員工在賣場準備夜裡打烊時在休息室開槍，致六人死亡，兇手自盡。

●11月20日科羅拉多泉(Colorado Springs)槍擊案：

一家性少數夜店發生槍擊案，5人遇害、17人受傷，槍手受傷後送醫。

●11月13日維吉尼亞大學夏洛茲維爾(Charlottesville)校區槍擊案：

同是美式足球隊隊員的三名維吉尼亞大學學生被槍殺、兩人受傷；行凶者是前球員，與校隊同去華府參觀表演後，在校園停車庫開槍。

●10月13日北卡羅來納洛麗(Raleigh)市槍擊案：

當局表示，一名「白人男性青少年」槍殺五人，被害人包括一名下班警員，另二人受傷。本案引發執法單位到當地住宅區強烈反應；社區附近有紐斯河(Neuse River)森林步道，是洛麗市民極喜愛的單車車道。

●9月7日田納西州孟菲斯市槍擊案：

一名19歲槍手槍殺目人，做案過程還上臉書直播，開槍以外還劫車，引發追捕，孟菲斯市事實上因此封城。

●7月4日伊利諾州海蘭公園(Highland Park)槍擊案：

一名21歲槍手藏身海蘭公園建築物屋頂，向參與國慶日遊行的民眾開槍，致七人死亡、數十人受傷；海蘭公園在芝加哥市北郊。

槍擊 蒙特利公園市 維吉尼亞州

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