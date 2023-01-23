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蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

南加蒙市槍案／兇嫌是越南華裔 動機一說是情殺 一說是前員工報復

記者劉子為／蒙特利公園報導
槍擊案發生後，聞訊趕到的救援人員將傷者送往附近醫院搶救。(路透)
槍擊案發生後，聞訊趕到的救援人員將傷者送往附近醫院搶救。(路透)

蒙市大屠殺的嫌犯已被警方發現在車中自戕，警方雖已公布嫌犯身分，但仍在調查殺人動機。而透過華人社群鋪天蓋地的小道消息，已能大致拼湊出案件的全貌。記者在走訪多名知情人士後，獲悉案件發生地點「舞星」(Star Dance)舞蹈社的男經理已不幸遇害，女老闆因不在場而逃過一劫，當晚參加舞會和受傷的大多是中老年人。

常為世界日報撰稿的周愚是「舞星」的常客，他21日晚也受邀參加「舞星」舉辦的「中國新年跨年晚舞會」，不過因為妻子和女兒囑咐他早些回家，他在10時15分離開，未料才過幾分鐘，就發生慘劇，頭一名中槍身亡的受害者還坐在周愚之前的位置上。當時坐在周愚隔壁桌的好些人也都遇害，其中一位是菲律賓裔。

舞星舞蹈社的馬名偉經理和五位女舞者的合影。(受訪者提供)
舞星舞蹈社的馬名偉經理和五位女舞者的合影。(受訪者提供)

周愚表示，第一位中槍的是舞廳的男經理，名叫馬名偉，平時也會教人跳舞。舞廳的女老闆名叫梁卓(Maria)，但她沒有出席當晚的舞會。不過，梁卓的哥哥在現場幫忙張羅並受傷。暴力雖然殘忍，但現場仍發生感人的一幕，一名退伍的白人警官為她來自台灣的女舞伴擋子彈，警官身受兩槍，但尚無性命之憂。

大屠殺兇手的名字已被公布，叫陳友艮(Huu Can Tran，音譯）為越南華裔。周愚並不認識兇嫌，但根據他獲得的訊息，目前關於兇手的動機，有兩種說法：流傳較廣的說法是，陳友艮的妻子來參加舞會，卻沒有邀請他，他因懷疑妻子出軌而情殺；另一種說法是，陳曾經是「舞星」的員工，因為被開除前來報復。目前關於兇手動機，尚未有官方定論。

居住在蒙市的郝女士也是舞星的常客，她因吃年夜飯並沒有參加。她在舞星的微信群中獲知，馬名偉經理因醫治無效，可能已經身亡。不過也有消息指出，馬名偉已被救回來。截至截稿，洛縣法醫室尚未公布任何死者的姓名。

21日晚槍擊案發生後，荷槍實彈的警員在現場戒備。(路透)
21日晚槍擊案發生後，荷槍實彈的警員在現場戒備。(路透)

郝女士指出，舞星舞廳一般白天提供各種舞蹈課程，學生以年輕人為主，而晚上會安排很多帶社交舞會，參加的多是中老年人。但因為舞會的社交性質，此前也曾有過不少八卦並發生過不少感情糾紛。

一網友在公共論壇發言表示，他的妻子案發時就在現場，所幸沒有重傷，但妻子的兩位舞友已奄奄一息。其中一位舞友還是沒有成家的單身男性，他感到十分遺憾，並計劃為遭遇不幸的舞友們發起眾籌活動。

一位不願透露姓名的知情人士透露，馬名偉經理和女老闆梁卓為男女友關係，且馬經理的花邊新聞很多。在一張合照中，馬經理站在五位精心打扮的女舞者之間；有消息指出，其中一名女舞者可能是兇手陳友艮的妻子。

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