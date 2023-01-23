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蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

南加蒙市槍案／華人大罵兇嫌豬狗不如 商家嘆治安每況愈下

記者張庭瑜／蒙特利公園市報導
現場許多身著紅衣的民眾誤以為園遊會照常舉行。（記者張庭瑜／攝影）
現場許多身著紅衣的民眾誤以為園遊會照常舉行。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯郡蒙特利公園市(Monterey Park)1月21日晚間10時20分發生導致大規模死傷的槍擊案，消息傳出讓不少好奇的民眾22日前往案發附近一探究竟。但因為警察封鎖附近街道，他們只能遠遠觀望。

這場槍案造成十人死亡、十人身受輕重傷。案發地點周遭的超市員工22日表示，很驚訝附近會發生槍擊案，尤其是聽到兇嫌同為亞裔時，不了解是什麼原因會讓兇嫌下此毒手。但這名員工說，超市因慶祝農曆新年提早關門，沒有員工聽到案發時的槍聲。這名員工也說，蒙市治安每況愈下，店內就時常發生有人進店後不結帳，徑直離去的事。

當天蒙市府前數度舉行記者會，其中一場多位民選官員都在場，洛縣檢察長賈斯康並於記者...
當天蒙市府前數度舉行記者會，其中一場多位民選官員都在場，洛縣檢察長賈斯康並於記者會上發言安撫民眾。（記者張庭瑜／攝影）

這起槍擊案也吸引不少國內外媒體關注，案發一早，不少媒體就聚集在嘉偉街因槍案封鎖的現場外面，時刻跟進報導。 其中不乏來自英國、法國、中國等國家的媒體，均以各自的母語為觀眾報導案件詳情。許多當地政要也到場致意，安撫民眾恐慌的身心。這些政要包括國會眾議員趙美心(Judy Chu)、加州49區眾議員方樹強(Mike Fong)、蒙市市長羅霈霆(Henry Lo)、洛郡檢察長賈斯康(George Gascón ) 等人。其中，趙美心的眼睛更看上去像是剛哭過一般，十分紅腫。

案發現場附近的許多餐廳、中藥行、書店等店鋪，在警方將附近幾條街道都拉起封鎖線後，店家們也選擇關店不營業，僅存的少數營業的店家則開放後門繼續營業。

國會眾議員趙美心接受採訪時，看上去十分疲憊，眼眶更呈現泛紅狀。（記者張庭瑜／攝影...
國會眾議員趙美心接受採訪時，看上去十分疲憊，眼眶更呈現泛紅狀。（記者張庭瑜／攝影）

在封鎖現場周遭除大量民眾圍觀外，並有一些華裔民眾拿起手機做現場轉播；有民眾則忿忿不平地大聲以「喪盡天良」、「豬狗不如」等言詞痛責兇嫌，而一些華裔民眾則耐心地為不了解的案情的華裔老人講述案件經過。

民眾劉小姐表示，她住在附近，對於這件事的發生感到十分難過，若自己碰到也不知該如何是好，或毫無反擊能力。而蒙市向來治安不錯，不知道為何會發生華人持槍射殺案。

民眾洪先生則表示，這件事發生讓他十分擔心、害怕。雖然他住在附近，但早上看到新聞才知道發生了大案。當天過來現場附近就是想確認蒙市是不是還處在危機中。

除圍觀群眾外，還有家長帶著身著紅衣唐裝、旗袍，打扮得喜氣洋洋的孩子到場，才赫然發現因槍案發生附近的園遊會取消。

洛杉磯中華總商會(Chinese Chamber of Commerce Los Angeles)主席莊佩源(Chester Chong)對英國廣播公司(BBC)說，整個社區為之震驚，「這種事情不應發生」。

華裔 槍擊 眾議員

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