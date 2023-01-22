我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中緊張 中國春節熱降溫 過年商品銷路低迷

前防疫協調官 齊安茲傳接任白宮幕僚長

關切蒙市槍擊案 拜登下令聯邦機構降半旗

中央社／華盛頓22日專電
美國加州蒙特利公園市（Monterey Park）的「舞星大舞廳」（Star Dance）21日除夕夜晚間發生槍擊案，22日大年初一，相隔一條馬路的新年活動取消，警察荷槍站崗。（中央社）
美國加州蒙特利公園市（Monterey Park）的「舞星大舞廳」（Star Dance）21日除夕夜晚間發生槍擊案，22日大年初一，相隔一條馬路的新年活動取消，警察荷槍站崗。（中央社）

加州蒙特利公園市（Monterey Park）昨晚發生槍擊事件，造成10人喪生、10人受傷，地點接近華人慶祝新年活動區域。美國總統拜登高度關切此事件，指示國土安全顧問全力支援，並下令聯邦機構降半旗至26日，悼念受害者。

有許多亞裔居民的蒙特利公園市當地時間昨晚10時過後發生槍擊案，地點就在慶祝農曆新年活動的地方附近。稍早才有數以千計民眾聚在當地參加慶祝活動，是南加州規模最大的農曆新年活動之一。

這起槍擊案造成10人喪生、10人受傷，加州警方今天追捕一名嫌犯，與一輛白色廂型車對峙，僵持許久後展開行動，攝影畫面顯示駕駛座上倒臥一具遺體。

對於這起重大槍擊案，拜登（Joe Biden）晚間發布新聞稿表示哀悼之意。他表示，「即使仍在持續尋找這起攻擊事件的答案，但大家都知道，這起攻擊對亞裔美國人和太平洋島民（Asian American and Pacific Islander，AAPI）社群的影響深遠。蒙特利公園市是美國最大的AAPI社區之一，許多人這個週末與親朋好友共慶農曆新年」。

拜登今天上午指示國土安全顧問動員聯邦全力協助地方與州政府繼續因應與調查這起事件，並下令白宮、所有公共建築與場所、所有軍事哨所與海軍基地、艦艇、華府、美國領土與屬地、駐外使館降半旗至26日，以悼念受害者。

蒙特利公園市 槍擊 拜登

上一則

全美重大槍擊案 今年已33起

延伸閱讀

拜登密件處理 民調：6成認不當

拜登密件處理 民調：6成認不當
前防疫協調官 齊安茲傳接任白宮幕僚長

前防疫協調官 齊安茲傳接任白宮幕僚長
操盤2年 白宮幕僚長柯連恩將卸任 誰來接班

操盤2年 白宮幕僚長柯連恩將卸任 誰來接班
拜登擴大「移民假釋」挨批開後門

拜登擴大「移民假釋」挨批開後門

熱門新聞

谷歌母公司Alphabet也加入科技業裁員大潮。(歐新社)

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

2023-01-20 17:52
學貸網站「法蘭克」創辦人賈維斯。(取自領英)

摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主

2023-01-22 10:04
近來不少旅美華人關注中國政府何時恢復原有十年多次簽證的使用。（Getty Images）

中國何時恢復原有十年多次簽證？駐美使館發言人回應

2023-01-20 21:53
2023年全美百大最佳工作排行榜出爐，軟體開發人員獲選榜首。圖為求職活動。(路透)

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

2023-01-15 06:03
美國主要電信公司T-Mobile公告有3700萬筆客戶資料被駭客竊取，但客戶的金融個資則沒有沒被盜。（路透）

才賠了3.5億元…T-Mobile又被駭 3700萬用戶個資遭竊

2023-01-20 12:30
美國若出現債務違約，那些依靠社安金和聯邦醫療保險等社會安全福利生活的人將受衝擊。圖為在佛州一個老人中心參加活動的退休老人。(Getty Images)

美若倒債恐衝擊社安金、Medicare 401(k)也將受重擊

2023-01-20 06:03

超人氣

更多 >
南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷
蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內

蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內
蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光

蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光
洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男
南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門