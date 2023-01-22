關切蒙市槍擊案 拜登下令聯邦機構降半旗

美國加州蒙特利公園市（Monterey Park）的「舞星大舞廳」（Star Dance）21日除夕夜晚間發生槍擊案，22日大年初一，相隔一條馬路的新年活動取消，警察荷槍站崗。（中央社）

加州蒙特利公園市 （Monterey Park）昨晚發生槍擊 事件，造成10人喪生、10人受傷，地點接近華人慶祝新年活動區域。美國總統拜登 高度關切此事件，指示國土安全顧問全力支援，並下令聯邦機構降半旗至26日，悼念受害者。

有許多亞裔居民的蒙特利公園市當地時間昨晚10時過後發生槍擊案，地點就在慶祝農曆新年活動的地方附近。稍早才有數以千計民眾聚在當地參加慶祝活動，是南加州規模最大的農曆新年活動之一。

這起槍擊案造成10人喪生、10人受傷，加州警方今天追捕一名嫌犯，與一輛白色廂型車對峙，僵持許久後展開行動，攝影畫面顯示駕駛座上倒臥一具遺體。

對於這起重大槍擊案，拜登（Joe Biden）晚間發布新聞稿表示哀悼之意。他表示，「即使仍在持續尋找這起攻擊事件的答案，但大家都知道，這起攻擊對亞裔美國人和太平洋島民（Asian American and Pacific Islander，AAPI）社群的影響深遠。蒙特利公園市是美國最大的AAPI社區之一，許多人這個週末與親朋好友共慶農曆新年」。

拜登今天上午指示國土安全顧問動員聯邦全力協助地方與州政府繼續因應與調查這起事件，並下令白宮、所有公共建築與場所、所有軍事哨所與海軍基地、艦艇、華府、美國領土與屬地、駐外使館降半旗至26日，以悼念受害者。