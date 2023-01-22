白宮加強保護房客 房租寬限期可望延長

房客權益維護人士指出，白宮即將推出加強保護租客措施，以免發生大規模驅趕房客情況。圖為紐約維權者在布朗士區抗議驅趕房客。(歐新社)

驅逐租客前須協商

面對疫情後房租上漲，白宮 準備本月推出保護租戶的舉措，包括延長繳納房租的寬限期、驅逐租客前須協商並為他們提供法律諮詢。房租維權組織和業界遊說團體與政府官員會晤後表示，即使房租開始回落，政府的保護措施仍將依舊計畫推出，房東組織對此表示關注。

面對房地產市場下滑的房屋產業表示，各州和地方政府已經推出了許多房租租賃法規，導致房地產業面臨更嚴格的監管，聯邦政府再對房地產市場橫加干預，可能遏止市場對可負擔住房的投資。

房東組織 審慎以待

「全美房屋建築商協會」(National Association of Home Builders)執行長霍華德(Jerry Howard)說，他參加了白宮11月舉行的租戶保護會議，感覺政府現在是在製造一個並不存在問題，協會的房東成員都表示，他們對政府將採取的舉措要審慎以待。

由於可能面臨經濟衰退，拜登政府試圖尋找一切手段來緩解民眾受到高物價困擾的壓力，目前國會眾院掌握在共和黨手中，像過去兩年那樣通過國會達成廣泛的經濟法案，已不在白宮的考慮範圍內。

行政手段 遏阻漲風

民主黨 聯邦參議員伊麗莎白·華倫(Elizabeth Warren，麻州)等民主黨人認為，由於全國千百萬套住宅是政府提供的房貸，因此應通過政府採取大膽的行政舉措來遏止租金 上漲。

民主黨聯邦眾議員鮑曼(Jamaal Bowman，紐約州)與華倫聯合其他民主黨人上書拜登總統，要求採取行政手段以限制政府資助的房屋提高租金，包括住房與城市發展部和房利美與房地美兩大政府公司資助的住房，鮑曼說：「民眾現在承受不起住房，我們要推動總統盡可能地減輕民眾的住房負擔。」

民主黨人要求對房租上漲施加新的限制，並懲罰被控隨意抬高房租的房東，鮑曼表示：「總統可通過行政令降低民眾的住房負擔，而不僅只是通過原則和指導方針。」

租金小降 負擔未減

白宮發言人表示：「我們承諾保護全國租戶的公平性與可負擔性，正探索可能採取的一系列行政措施，並期待與國會合作，加強對租戶的保護和提高租金的可負擔性。」

房租是推高通膨的因素之一，資料顯示，全國的房租中位水平已是連續四個月下降。然而鮑曼和住房維權組織表示，雖然全國12月的中位租金水平下降了0.8%，但小幅下降並沒有減少租戶的開支。