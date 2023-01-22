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驗血公司創辦人荷姆斯被定罪後 曾想潛逃墨西哥

編譯孫梁／綜合21日電
被控詐欺的前驗血公司執行長荷姆斯去年一審被判刑後，曾企圖潛逃到墨西哥。圖為荷姆斯出庭時的資料照片。(路透)
被控詐欺的前驗血公司執行長荷姆斯去年一審被判刑後，曾企圖潛逃到墨西哥。圖為荷姆斯出庭時的資料照片。(路透)

聯邦檢方20日表示，預定今春入獄服刑的詐騙要犯、前驗血公司Theranos執行長伊麗莎白·荷姆斯(Elizabeth Holmes)去年1月3日被定罪後不久，便開始一邊上訴一邊試圖潛逃出國，預定了去年1月26日飛往墨西哥的單程機票，但被檢方很快查悉。

荷姆斯因經營Theranos初創公司失敗，2018年被聯邦證券委員會指控詐欺投資人，聯邦檢方當年指控她電匯詐欺，去年1月被裁定罪名成立，11月被判處服刑11年以上。檢方指出，她是因為懷孕而將入獄時間延至今年春天。

檢方指出，荷姆斯去年被定罪後便暴露出潛逃跡象，檢方認為宣判後她應立刻開始服刑，而不是住在每月維持費1萬3000元的豪宅。

法院下令荷姆斯4月27日到監獄報到，開始服刑。

檢方說，荷姆斯被定罪後，並未提出她沒有潛逃風險的證據，政府去年1月23日獲悉她預定了1月26日飛往墨西哥的單程機票。在檢方向辯護律師提出她的飛行未獲准許後，行程才被取消。

檢方表示，若去年1月如果不加干預，很難知道荷姆斯究竟會怎樣。如今她被判刑，潛逃的風險更大，動機更強烈。

但辯護律師說，荷姆斯到墨西哥的機票是在被定罪前預定的，她是要去墨國參加朋友的婚禮。辯護律師請求法庭在上訴期間將荷姆斯釋放回家，稱她沒有潛逃風險，對社區也不構成威脅。

檢方指出：「我們沒有給富人和窮人的兩種不同司法體系，而是只有一種刑事司法體系。根據這個唯一的司法體系，荷姆斯為她犯下的罪行而入獄服刑的時間到了。」

荷姆斯的Theranos驗血公司曾宣稱，他們研發的新技術只用幾滴血便可檢驗出許多種疾病，公司的市值一度突破90億元，吸引許多頂尖投資人和合作夥伴。Theranos公司曾表示，他們獨有的驗血技術是經過數百次科學試驗，但華爾街日報2015年披露，他們的試驗只做了十幾次後，公司受到極大質疑，經營開始分崩離析。

荷姆斯 墨西哥 投資

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