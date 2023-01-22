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學貸網賈維斯騙過摩根大通 對方還想出2000萬續聘她

編譯潘勛／綜合21日電
「法蘭克」關閉之後，網頁一片空白。(取自法蘭克)
「法蘭克」關閉之後，網頁一片空白。(取自法蘭克)

由科技新貴夏莉‧賈維斯(Charlie Javice)創設的學貸平台「法蘭克」(Frank)2021年9月以1億7500萬元賣給摩根大通銀行；賈維斯矢言透過法蘭克可以簡化學貨申辦，看來十分誘人，對沒有一手申辦學貸經驗的人更是如此；如今摩根大通控告賈維斯詐欺，但賈維斯堅稱絕非如此，因此更必須了解法蘭克平台的實情。

「法蘭克」號稱簡化申請學貸流程

紐約時報21日報導，賈維斯2016年創辦法蘭克，時年24歲，嫻於運用媒體，自稱有申辦學貸經驗，另為讀大學一切開銷吃盡苦頭；她聲稱出於親身經驗，決心要打破由政府表格、專門術語及法規團團包圍的學貸申辦程序，必定讓創投資本家讀來十分心動，對那些學貸如何運作所悉無多的人尤其如此。

賈維斯的法蘭克營運計畫保證能幫用戶更快、更容易申請到學貸，讓需要資金援助的青少年取得銀行界數十億元的貸款，因此有著做善事又吃得開的光環，為保妥當，還在網站網址加了「.org」(官方、非營利)的末尾。

疫情後開始賣線上課程 大學紛否認

但法蘭克網站的善行義舉，至少有些從沒發生，或者太過誇大；新冠疫情期間，很多人被迫居家；網站開始以「驚人價格」兜售線上課程，可「取得真正大學學分」。

法蘭克網站臚列數百項自稱可以攻讀的線上課程；只是過去一周當中，被掛名的大學受訪時都很困惑，不曉得疫情期間怎會被掛名上去，有所大學甚至沒人聽過法蘭克這家公司。

總之，賈維斯的故事堪稱「急吼吼創投文化」(start-up hustle culture)的典範：聰慧的年輕人搖身變成長春藤名校的社會行家，還是大學教育改頭換貌的救世主。

至少她曾讓世界這麼信了。

摩根大通是怎麼看待賈維斯的公司的？銀行顯然很喜歡賈維斯，事實上還計畫購併法蘭克網站後，如果她願留下來一段時光，付2000萬元給她。摩根大通打算與馬上就受大學教育的年輕人建立管道；付1億7500萬元買下法蘭克「500萬客戶」，換算下來每人花35元。

摩根大通曾極具信心，認為自己的行銷團隊能說服法蘭克的客戶留下來，與銀行做生意達數十年。但合併之後，銀行很快展開攻勢，發出40萬則電子郵件，結果成功送達收件人電子郵箱的只28%；此外只103名收件人點擊與法蘭克的連結；銀行在訟狀中形容，這真是「慘不忍睹」。

疫情 教育 貸款

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