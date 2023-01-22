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摩根大通買下學貸平台「法蘭克」 發現400萬帳戶都假的

記者張聲肇／綜合報導
「法蘭克」網站關閉之前的網頁。(取自推特)
「法蘭克」網站關閉之前的網頁。(取自推特)

前年9月，摩根大通銀行以1.75億元買下學貸平台「法蘭克」(Frank)，事後發現裡面有400萬個假客戶帳號，大通銀行上月就把賣主賈維斯(Charlie Javice)告到聯邦法院，並於12日關閉法蘭克網站。

大通銀行購買這平台，是看上它的廣大客群──6000所大專院校500萬學生，還把創辦人賈維斯請來經營它，以為這是可以賺大錢的新創事業；但是，大通發送信函給40萬法蘭克客戶，卻有70%被退回。

賣主疑找工程師創假號

大通在訴狀中說，賈維斯為了順利賣出法蘭克，請資料工程師偽造數百萬客戶的帳號，公然宣稱超過425萬名學生有法蘭克帳號；然而和大通達成交易的不到30萬人。

大通呈給法庭的「罪證」包括：賈維斯和電腦資料教授的通信：賈維斯問教授，「假電子郵件能不能看起來像是真的，或更妙些，使用獨特的ID(身分)？」

27歲賣主反告摩根大通

賈維斯的律師史畢若(Alex Spiro)接受華爾家日報訪問時說，大通銀行「製造」去年炒她魷魚的理由， 因為不想支付欠她的好幾百萬元。賈維斯也反告大通，要大通負責對她發動內部調查造成的一切訴訟費。

學貸網站「法蘭克」創辦人賈維斯因創業有成，2019年曾膺選富比世雜誌30歲以下傑...
學貸網站「法蘭克」創辦人賈維斯因創業有成，2019年曾膺選富比世雜誌30歲以下傑出企業家。(取自富比世網站)

史畢若說，因為大通急著併購賈維斯生意大好的新創公司，明白自己不能繞過現行的學生隱私法，便「耍手段」要重談併購條件，也在此情況下，賈維斯從內部揭弊並提告。

摩根大通發言人羅德里格茲(Pablo Rodriguez)說，賈維斯所作所為訴狀中已一一列舉，「她當時、現在都不是內部揭弊者，兩造的糾紛且讓法院來裁決。」

大通認為，賈維斯對大通造成的實質損失，雖有待法庭確認，絕對不只1.75億元。

不管這場互咬官司結果如何，華爾街日報說，對大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)都是一大糗事。戴蒙為了擊敗競爭對手，大肆併購財政科技業界的新創公司(fintech companies)，理由是「科技投資可以賺大錢」。

但金融巨擘栽在27歲的科技新貴手裡，搞不清楚科技業者所謂「演算法」生意模式，其實不穩定，創業者也不乏「作假到底也會成功」心態的江湖郎中，併購法蘭克時，大通的「核實」本領不免令人搖頭。

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