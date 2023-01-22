摩根大通執行長戴蒙年薪3450萬 留任獎金惹議被沒收

JP摩根執行長戴蒙去年的薪酬為3450萬元。(路透)

根據銀行揭露的資料，摩根大通公司(JPMorgan Chase)執行長戴蒙(Jamie Dimon)2022年薪酬共計3450萬元。

戴蒙除了因2021年的工作而獲得3450萬元，此外，未來還將因繼續擔任這家全美最大銀行負責人而有5000萬元留任獎金。戴蒙現年66歲，2005年以來一直是摩根大通領導人，一般預料他至少會再留任四年，這樣才能獲得該筆獎金。

這筆可觀的留任獎金引起股東憤怒，投資 者去年在年會上投票反對；董事會19日表示，已承諾未來不會授予他(戴蒙)任何特殊獎金。

戴蒙2022年薪酬包括150萬元薪資和500萬元現金獎金，其餘是幾年內不能兌現的限制性股票，其價值與銀行業績好壞息息相關。

戴蒙2022年大部分時間都發出警訊，說他擔心諸多不確定性因素恐導致全球經濟減緩，這些因素包括俄烏戰爭、聯準會快速升息、疫情經濟禁令解除等等；他上周透過電話會議告訴記者，「我們不知道未來，可能是溫和衰退，也可能不是。」

不確定性已對銀行部分業務造成困難。由於企業交易撮合者袖手旁觀、股票銷售暴跌，投資銀行業務利潤大幅衰退。摩根大通為潛在的貸款 違約預留資金，藉此為經濟衰退做準備，連帶拖累獲利，全年利潤下降22%至376.8億元，儘管如此，仍是歷來次佳年度獲利。

不過，在營收 方面，利率上升導致貸款業務有利可圖，營收成長6%、達1287億元，連續第五年創新高。

摩根大通股價2022年下跌15%，然而，其年底收盤價比KBW納斯達克銀行指數(KBW Nasdaq Bank Index)、以及史坦普500指數(S&P 500)表現來得好。