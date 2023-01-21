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美聯社專訪蕭美琴：北京無權決定台灣與世界往來

中央社／華盛頓20日專電
中華民國駐美代表蕭美琴。（華盛頓記者張文馨／攝影）
中華民國駐美代表蕭美琴。（華盛頓記者張文馨／攝影）

台灣駐美代表蕭美琴今天接受美聯社專訪表示，台灣歡迎來自世界各地的訪客，北京領導階層無權決定或定義台灣如何與世界打交道。

蕭美琴今天在雙橡園接受美聯社（AP）專訪，暢談台灣因為與中國競爭加劇而導致的一系列台美軍事、外交與貿易關係等議題。

談到烏克蘭抵禦俄羅斯入侵給台灣的啟示時，蕭美琴表示，台灣從中汲取經驗，這有助於台灣阻止中國攻擊以及在面對中國入侵時的自我防衛。這些經驗包括讓預備軍人與平民做更完善的準備，以像烏克蘭人在俄羅斯入侵時的全社會對抗。

蕭美琴表示，台灣現在所做的一切都是為了防止烏克蘭悲劇在台灣重演，最終目的是阻止動武，但在最壞的情況下，台灣清楚必須做好更充分的準備。

在被問及新任聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）是否應兌現先前承諾訪台時，蕭美琴表示，這得由麥卡錫自己決定，但台灣人民歡迎來自全球各地的訪客。

蕭美琴也強調，北京領導階層「無權決定或定義我們如何與世界打交道」。

美聯社在專訪中提到，台灣自治是美國兩黨都大力支持的議題之一。數十年來，美國政府一直奉行戰略模糊（strategic ambiguity）政策。但前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台後，中國大規模展示武力，部分國會議員認為美國應放棄戰略模糊政策，明確表示美國將與台灣並肩作戰。

對此，蕭美琴並未明確答覆，僅表示，這項政策讓現狀得以維持數十年，維持了和平。

與此同時，蕭美琴指出，在看到烏克蘭成功抵禦俄羅斯軍事入侵後，台灣意識到需要標槍飛彈（Javelin）、刺針飛彈（Stinger）、海馬士多管火箭系統（HIMARS）與其他小型機動武器系統。台美也已經就其中一部分達成協議。

蕭美琴指出，台灣正致力於確保地面部隊盡快轉向更堅韌的武器供應，「美方友人向我們保證，台灣是一個非常重要的優先事項」。

對於日經亞洲（Nikkei Asia）關於美國國民兵（National Guard）已開始訓練台灣部隊的報導，蕭美琴未正面答覆。她表示，台灣正在探索與美國國民兵合作以改善訓練的方式。

蕭美琴強調，烏克蘭經驗也為美國與其他盟友提供教訓，包括站在受到威脅的民主國家背後團結一致的重要性，「向專制領導人發出武力絕非選項的一致訊息至關重要」，「動武將受到國際強烈的回應及後果」。

烏克蘭 俄羅斯 北京

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