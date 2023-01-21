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AI彈指間「衍生作品」原作者群起提告維權

編譯潘勛／綜合20日電

人工智慧(AI)可憑已數位化的龐大藝術品庫，彈指間創造出衍生作品，目前已引發藝術家憂慮，覺得自己作品的著作權遭侵犯，應出面維權；目前已有相片版權公司、畫家提起兩項訴訟，被告都是Stability AI等藝術應用程式公司，認為對方使用原始意象，應給付使用費或酬金。

美聯社20日報導，第一項新訴訟是由位在西雅圖的影像版權巨擘Getty Images向倫敦高等法院提出，指被告Stability AI產製的Stable Diffusion軟體，未經授權便複製、處理數百萬幀受版權保護的照片，牟取私利。

另一起訴訟是由三位還在執業的畫家1月13日向位在舊金山的聯邦地區法院提出，被告除Stability AI，還有同在舊金山的影像產生軟體初創公司Midjourney、線上美術館DeviantArt；訴訟理由指稱，由AI產出的圖像「在市場與原始畫像競爭。截至目前，買家想買新圖像，要求走某特定畫家的風格，他們應該給付酬金或使用費給原始畫家」。

美聯社指出，軟體如DALL-E、Midjourney及Stable Diffusion生產出來的圖像怪怪的，宛如來自異世界，但愈來愈像真的，還可以客製化；例如要求軟體產出「梵谷(Van Gogh)風格的孔雀梟」，還真能造出可能吻合用戶內心所想的圖像。

製作圖像生成軟體的公司一般都會向使用者收費；Midjourney的聊天軟體Discord容許免費試用一次，接下來用戶就得購買訂閱，由每月10元到年費600不等。OpenAI的DALL-E影像生成器也要收費；Stability AI的付費服務叫「夢想畫室」(DreamStudio)。

Stability AI聲明說，會認為這樣使用是不公平的人，「他要不是不懂科技，就是誤解法律」。

Midjourney執行長霍茲(David Holz)描述自己的圖像生成軟體「有點像搜尋引擎」，援引網路上很廣的圖像；霍茲反問，人能不能觀摩他人圖像而繪製類似作品？顯然可以，如果不行，那麼整個職業美術產業就毀了，甚至業餘美術也一樣；AI就這個程度跟人類是一樣的。

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