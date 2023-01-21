人工智慧擊敗真人求職「ChatGPT」求職信勝80%申請者

由OpenAI聊天機器人ChatGPT編寫的求職申請信，騙過了一家諮詢公司人力資源部門審核。（路透 / NURPHOTO）

由OpenAI 聊天機器人ChatGPT編寫的求職申請信，騙過了一家諮詢公司人力資源部門審核，被納入了面試 名單，擊垮了80%未能成功打入面試這一關的真實求職者。

這起人工智慧(AI)擊敗真人求職事件，起於Schwa通訊諮詢公司創始人泰勒(Neil Taylor)的突發奇想；他想測試公司人資團隊和招聘軟體，能否發現其中一個「求職者」其實是AI聊天機器人。泰勒告訴天空新聞網(Sky News)說，結果他們「全都被騙過了」；不僅如此，ChatGPT編寫出來的求職文章，甚至還比大多數求職者「更強」。

泰勒的徵人做法是向包括ChatGPT在內的所有求職者提供一份寫作概述，要求用300字描述「優秀寫作的祕訣」。ChatGPT寫出的文章條理分明地指出，好的寫作祕訣在於能夠「講一個好故事」。

CEO：比糟糕求職者有能耐

在求職者姓名和履歷被隱瞞的情況下，招聘人員淘汰了80%求職者，ChatGPT是少數被選中晉級接受泰勒面試的其中一人。「它比許多糟糕的求職者更有能耐，」泰勒說：「我們想要的是寫得引人入勝的東西，我認為那是很真實的考驗。」

不過，泰勒也強調，他必須非常具體地指示聊天機器人，包括要以美國作家和撰稿人特洛特(Dave Trott)的風格寫作。當人資部門人員獲知自己把ChatGPT選入面試名單而沮喪時，泰勒安慰對方，他得為AI機器人「做很多工作」才能走到這一步。

微軟投資OpenAI百億元

ChatGPT是OpenAI公司的產品，近來成為科技圈和社群的熱門話題，微軟也投資100億元成為大股東，打算納入自家搜尋系統Bing，顯然對其前景相當看好。

OpenAI由億萬富豪馬斯克和矽谷創投家奧特曼（Sam Altman）共同成立，獲利的機制則是靠向開發方收取技術授權費。ChatGPT 去年11月下旬推出時，因為它具有類似人類的能力，可以做的事從撰寫論文到編碼，無所不包，很快吸引上百萬人關注。

AI求職信 被指缺乏個性