我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國何時恢復十年多次簽證？駐美使館發言人回應

視為機會vs.信念動搖 老鳥、菜鳥面對失業也「代溝」

記者胡玉立／綜合報導
這波科技業裁員潮來得又快又猛，讓一些職場菜鳥猝不及防。圖為一家太陽能業工廠。（路透）
這波科技業裁員潮來得又快又猛，讓一些職場菜鳥猝不及防。圖為一家太陽能業工廠。（路透）

科技業員工如何看待大裁員潮？相關研究和紐約時報實際訪談發現，不同世代面對失業及財務風險的看法兩極，明顯呈現「代溝」。

去年11月舊金山Lyft公司解僱13%共700名員工，26歲的張凱莉(Kelly Chang)震驚獲知自己名列其中。她說：「我以為科技公司有很多機會，找到工作就代表成功。」對像她這樣首次經歷經濟衰退的科技工作者來說，裁員讓她們大感錯愕、甚至信念動搖。

但當48歲工程師普利亞姆(Brian Pulliam)得知自己被加密貨幣交易所Coinbase解雇，只是一笑置之。2003年他為Atari遊戲公司工作時，遭遇人生第一次裁員，之後他每年都會問自己：「要是被解雇了，可以做什麼？」這回他認為，失去Coinbase工作是個「機會」和「禮物」，他會將遣散費投入自身事業中，「失業，不總是代表厄運和陰霾。」他說。

加州大學伯克萊分校經濟學家瑪爾門迪爾(Ulrike Malmendier)和芝加哥大學經濟學家內格爾(Stefan Nagel)2011年展開的研究，早期個人經歷大幅決定個人對金融風險的好惡。

1946年後出生的嬰兒潮世代和1960年代後期的X世代，經歷過科技業歷來最大萎縮。據科技教育研究機構CompTIA分析勞工統計局數據，2001年到2005年間科技業裁掉了四分之一員工，許多公司一夕倒閉；「網際網路泡沫化」讓X世代在職涯早期就蒙受打擊。

但2011年科技業開始反彈，招聘熱潮持續長達十年，平均每年增加逾10萬個職缺，到2021年，網路泡沫化失去的所有工作崗位已全數回填。80後的千禧一代和Z世代，正好趕上這段長達十年的科技業快速擴張期，他們不僅得到一份新工作，更是接受一種生活方式，少有人經歷大規模裁員。

「一旦你遇過人生中第一次車禍，情況就會發生變化，」內格爾說：「你意識到天有不測風雲，或許應更謹慎。」

裁員 加州大學 車禍

上一則

路透分析：白宮債限立場強硬 認定共和黨將軟化

下一則

這波裁員潮來得快又急 過去30天內 科技業裁近5000人

延伸閱讀

谷歌裁員1.2萬 被裁華人補償豐厚 但恐丟合法身份無心過年

谷歌裁員1.2萬 被裁華人補償豐厚 但恐丟合法身份無心過年
科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定
還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺

還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺
Google也撐不住？搜索巨擘突宣布裁員1.2萬人

Google也撐不住？搜索巨擘突宣布裁員1.2萬人

熱門新聞

印第安納大學一名華裔女學生在巴士上遭一名白人婦女連捅多刀，疑為仇恨犯罪。圖為印第安納大學校園。(美聯社)

白女巴士狂刺華裔女大學生 「毀美國的人殺1個少1個」

2023-01-14 20:39
2023年全美百大最佳工作排行榜出爐，軟體開發人員獲選榜首。圖為求職活動。(路透)

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

2023-01-15 06:03
前紐約市警員昂旺。(本報檔案照)

獨家／紐約藏族警員涉當中國代理人 檢方突然全部撤控

2023-01-15 11:31
谷歌母公司Alphabet也加入科技業裁員大潮。(歐新社)

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

2023-01-20 17:52
美國主要電信公司T-Mobile公告有3700萬筆客戶資料被駭客竊取，但客戶的金融個資則沒有沒被盜。（路透）

才賠了3.5億元…T-Mobile又被駭 3700萬用戶個資遭竊

2023-01-20 12:30
美國若出現債務違約，那些依靠社安金和聯邦醫療保險等社會安全福利生活的人將受衝擊。圖為在佛州一個老人中心參加活動的退休老人。(Getty Images)

美若倒債恐衝擊社安金、Medicare 401(k)也將受重擊

2023-01-20 06:03

超人氣

更多 >
紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水
還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺

還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺
性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年

性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年
科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定
才賠了3.5億元…T-Mobile又被駭 3700萬用戶個資遭竊

才賠了3.5億元…T-Mobile又被駭 3700萬用戶個資遭竊