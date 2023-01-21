視為機會vs.信念動搖 老鳥、菜鳥面對失業也「代溝」

這波科技業裁員潮來得又快又猛，讓一些職場菜鳥猝不及防。圖為一家太陽能業工廠。（路透）

科技業員工如何看待大裁員 潮？相關研究和紐約時報實際訪談發現，不同世代面對失業及財務風險的看法兩極，明顯呈現「代溝」。

去年11月舊金山Lyft公司解僱13%共700名員工，26歲的張凱莉(Kelly Chang)震驚獲知自己名列其中。她說：「我以為科技公司有很多機會，找到工作就代表成功。」對像她這樣首次經歷經濟衰退的科技工作者來說，裁員讓她們大感錯愕、甚至信念動搖。

但當48歲工程師普利亞姆(Brian Pulliam)得知自己被加密貨幣交易所Coinbase解雇，只是一笑置之。2003年他為Atari遊戲公司工作時，遭遇人生第一次裁員，之後他每年都會問自己：「要是被解雇了，可以做什麼？」這回他認為，失去Coinbase工作是個「機會」和「禮物」，他會將遣散費投入自身事業中，「失業，不總是代表厄運和陰霾。」他說。

據加州大學 伯克萊分校經濟學家瑪爾門迪爾(Ulrike Malmendier)和芝加哥大學經濟學家內格爾(Stefan Nagel)2011年展開的研究，早期個人經歷大幅決定個人對金融風險的好惡。

1946年後出生的嬰兒潮世代和1960年代後期的X世代，經歷過科技業歷來最大萎縮。據科技教育研究機構CompTIA分析勞工統計局數據，2001年到2005年間科技業裁掉了四分之一員工，許多公司一夕倒閉；「網際網路泡沫化」讓X世代在職涯早期就蒙受打擊。

但2011年科技業開始反彈，招聘熱潮持續長達十年，平均每年增加逾10萬個職缺，到2021年，網路泡沫化失去的所有工作崗位已全數回填。80後的千禧一代和Z世代，正好趕上這段長達十年的科技業快速擴張期，他們不僅得到一份新工作，更是接受一種生活方式，少有人經歷大規模裁員。

「一旦你遇過人生中第一次車禍 ，情況就會發生變化，」內格爾說：「你意識到天有不測風雲，或許應更謹慎。」