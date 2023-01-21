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「將擴大投入AI」谷歌裁員1.2萬人 占全球6%人力

編譯潘勛╱綜合20日電
谷歌也繼亞馬遜、微軟之後，宣布要裁員1萬2000人，震撼業界，高科技四大巨頭現僅剩蘋果沒有大量裁員。（路透）
谷歌也繼亞馬遜、微軟之後，宣布要裁員1萬2000人，震撼業界，高科技四大巨頭現僅剩蘋果沒有大量裁員。（路透）

搜尋引擎巨擘谷歌(Google)20日宣布裁員1萬2000人，占全球員工總數約6%；谷歌的母公司Alphabet Inc在給員工電郵中表示，由於在新冠疫情期間膨脹出來的需求漸漸消退，面臨「不同的經濟現狀」因此裁員，同時擴大對人工智慧(AI)的投入，並裁撤實驗項目的員工。

新年首月 科技界裁近5萬人

除了谷歌，亞馬遜、臉書母公司Meta等科技公司看壞產業前景，紛紛裁員因應，2023年開年首月，科技界大減了4萬8000個就業機會。

美聯社報導，這次裁員規模是谷歌史上最大；路透(Reuters)指出，但2020到2021年間，谷歌增員近三分之一；谷歌的母公司Alphabet股價20日上漲4%，但過去12個月失血30%，與更廣的科技業股價跌24%相呼應。

谷歌執行長皮柴(Sundar Pichai)致員工電子郵件表示，過去兩年很多時期巨幅成長，為吻合成長、助長成長，公司面對不同的經濟現實而僱員，但今日的現實又有改變；公司嚴格審核其營運，故執行裁員。

谷歌執行長「深感抱歉」 將加發工資

皮柴的郵件同時表示，公司會繼續發16周工資和16周股票給被裁員工，根據員工的工作年數，每工作一年額外發兩週工資；會折算未使用的年假，繼續提供六個月的醫療保險，並提供找工作和移民局服務。

皮柴表示對這次裁員波及整個企業、產品領域、公司功能、階層及地區，他「深感抱歉」。

他在電郵中也說，「由於我們的產品和服務價值，以及對人工智慧初期的投資，我對眼前的巨大機會充滿信心。」

紐約時報報導，皮柴上個月曾邀請谷歌創辦人佩吉(Larry Page)和布林(Sergey Brin)與目前的高階管理層會面，了解人工智慧計畫並提供意見。據報導，谷歌將加快產品審核流程，包括確認人工智慧驅動的技術公平且符合道德標準。

皮柴表示，公司今天到此地步，決策面他得負全責。

谷歌向監管單位申報數據指出，2019年底員工數為11萬9000人，到2022年底為18萬7000人，足見疫情期間員工膨脹多大。皮柴另表示，谷歌做好準備，要熬過不好的景氣周期。

英國「互動投資人」(Interactive Investor)分析師維多莉亞‧史卡樂(Victoria Scholar)表示，不久之前科技公司還是股市寵兒，現被迫凍結僱員，還裁員以備景氣趨疲；消費者數位方面開支減少，業者的廣告收入受到連累。

雖然經濟有放緩跡象，美國就業市場還很強韌，去年12月增加22萬3000個就業機會。過去幾年，勞工開始遠端上班，致科技業成長特別快。

不少公司執行長挨罵，說他們擴張太快，但即使在最新一波裁員之後，那些公司依然要比新冠疫情帶來業績勃興以前，規模大上許多。

康乃爾大學商學院兼職教授布列文斯(John Blevins)指出，雖說科技界裁員數驚人，但對業界僱傭的影響，遠不如表面那麼嚴重；被裁員工很快就會找到新工作，最可能便是被小一些的科技公司吸收，他們帶著大公司任職過的資歷前來，轉移知識，事實上能造福大家。

微軟公司本周宣布裁員1萬人，近員工總數5%；亞馬遜本月宣布，準備裁員1萬8000人，但在集團150萬員工中只算零頭；商用軟體公司Salesforce擬裁約8000人，占員工總數10%；臉書母公司Meta去年秋季便表示，要裁員1萬1000人，或總員工的13%；大富豪馬斯克入主推特後，便大砍員工。（相關報導見A3)

就連科技巨擘谷歌都因為人工智慧快速成長的衝擊而大量裁員，格外諷刺。圖為2017年...
就連科技巨擘谷歌都因為人工智慧快速成長的衝擊而大量裁員，格外諷刺。圖為2017年在日內瓦舉行的AI與人類共好的高峰會。（路透）

裁員 谷歌 人工智慧

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