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布林肯稱美中關係有緩和 但重申台灣面臨風險

中央社／芝加哥20日綜合外電報導
國務卿布林肯。 （美聯社）
國務卿布林肯。 （美聯社）

國務卿布林肯（Antony Blinken）今天說，在他準備於2月初前往北京訪問的同時，美國與中國的緊張關係已有緩和，但他也再次針對北京當局對台灣的意圖提出警告。

法新社報導，布林肯出席芝加哥大學（University of Chicago）活動時被問到美中關係是否已趨緩，他回答：「我想是的，因為有對話和參與，就會有這種效果。」

布林肯說：「世界其他國家期望我們以負責任的態度處理美中關係。他們清楚我們的確會影響到他們。」

一名美國官員說，布林肯將於2月5日、6日前往北京訪問；這是自2018年10月以來首度有美國國務卿訪中。

這趟行程是總統拜登與中國國家主席習近平去年11月在印尼峇里島會談後敲定。

但布林肯也再次就台灣議題提出警告，稱北京加大孤立台灣的力道，去年8月還在台灣附近舉行大規模軍事演習。

他說：「我想，過去幾年我們看到的是中國決定不再安於現狀。這個現狀奠定過去幾十年的穩定基礎，實際上就美中關係和應對艱難局勢來說也很成功。」

布林肯提到台灣的半導體優勢對全球經濟至關重要。他說：「我們要告訴中國的是，他們說這是主權議題，我們的回應則是，這攸關美國和全球各國的利益。」

布林肯 北京 國務卿

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