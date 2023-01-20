同步推出法案 7藍州將對富豪加稅

紐約州、加州等全美七個藍州州議會本周稍後將同步推出旨在對富豪加稅的立法。(歐新社)

華盛頓郵報報導，全美七個藍州州議會本周稍後將同步推出旨在對富豪加稅的立法；報導指出，加州、康乃狄克州、夏威夷州、伊利諾州、馬里蘭州、紐約州與華盛頓州州議會將同步推出法案。

身為七州聯合陣線其中一員的民主黨 籍紐約州參議員 李維拉(Gustavo Rivera)說，這波行動的重點在於，在州層級做出其實聯邦層級應該完成的立法。

某幾州的法案條文與民主黨籍麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)角逐2020年黨內總統初選時的「富人稅 」(wealth tax)政見類似。這種課稅方式在美國從來不曾推出：超級富豪每年都要為個人擁有的所有資產繳稅，而不是只交所得稅而已。

其他幾州的法案則以透過傳統課稅形式對富豪加稅，例如資本利得稅(capital-gains taxes)、遺產稅(estate taxes)等。

參加這波立法行動的州議員表示，希望透過具有實驗案例性質的構想，為將來的全國政策預做規畫，多州共同行動則可降低富人搬遷到臨近低稅州的念頭。

民主黨籍華盛頓州參議員法拉姆(Noel Frame)說：「各州可以說是創意的實驗室。但稅務就另當別論，因此我們必須一起行動。」她表示，如此一來各州才不會變得相互較量。

華郵報導，過去幾年實例可以看出，以傳統課稅手段推出的富人稅，成功機率比全新稅制來得高，例如康州便循傳統課稅模式，為超級富豪推出新的稅收級距(tax bracket，又稱稅收級別)。

華盛頓州州議會上會期即有12名州參議員連署的富人稅後來表決未通過，但提議調高華州資本利得稅的法案則順利過關，只不過法案後來面臨訴訟挑戰。

對富人稅質疑的反對人士說，在州層級對富豪加稅的構想其實比全國層級更糟糕，因為富豪很容易就可以搬到別州。

「稅務基金會」(Tax Foundation)州稅計畫副總監瓦查克(Jared Walczak)說，高收入民眾流動性頗高，搬到別州比搬到別國更容易。