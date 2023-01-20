同步推出法案 7藍州將對富豪加稅
華盛頓郵報報導，全美七個藍州州議會本周稍後將同步推出旨在對富豪加稅的立法；報導指出，加州、康乃狄克州、夏威夷州、伊利諾州、馬里蘭州、紐約州與華盛頓州州議會將同步推出法案。
身為七州聯合陣線其中一員的民主黨籍紐約州參議員李維拉(Gustavo Rivera)說，這波行動的重點在於，在州層級做出其實聯邦層級應該完成的立法。
某幾州的法案條文與民主黨籍麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)角逐2020年黨內總統初選時的「富人稅」(wealth tax)政見類似。這種課稅方式在美國從來不曾推出：超級富豪每年都要為個人擁有的所有資產繳稅，而不是只交所得稅而已。
其他幾州的法案則以透過傳統課稅形式對富豪加稅，例如資本利得稅(capital-gains taxes)、遺產稅(estate taxes)等。
參加這波立法行動的州議員表示，希望透過具有實驗案例性質的構想，為將來的全國政策預做規畫，多州共同行動則可降低富人搬遷到臨近低稅州的念頭。
民主黨籍華盛頓州參議員法拉姆(Noel Frame)說：「各州可以說是創意的實驗室。但稅務就另當別論，因此我們必須一起行動。」她表示，如此一來各州才不會變得相互較量。
華郵報導，過去幾年實例可以看出，以傳統課稅手段推出的富人稅，成功機率比全新稅制來得高，例如康州便循傳統課稅模式，為超級富豪推出新的稅收級距(tax bracket，又稱稅收級別)。
華盛頓州州議會上會期即有12名州參議員連署的富人稅後來表決未通過，但提議調高華州資本利得稅的法案則順利過關，只不過法案後來面臨訴訟挑戰。
對富人稅質疑的反對人士說，在州層級對富豪加稅的構想其實比全國層級更糟糕，因為富豪很容易就可以搬到別州。
「稅務基金會」(Tax Foundation)州稅計畫副總監瓦查克(Jared Walczak)說，高收入民眾流動性頗高，搬到別州比搬到別國更容易。
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