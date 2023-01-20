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華郵：債限之爭成共和黨鷹鴿之爭 恐逼溫和派助民主黨

編譯孫梁／綜合19日電
國會眾院議長麥卡錫同意黨內保守派要求，把提高債限與削減開支掛鉤，試圖利用國會多數迫使民主黨政府削減開支。(美聯社)
國會眾院議長麥卡錫同意黨內保守派要求，把提高債限與削減開支掛鉤，試圖利用國會多數迫使民主黨政府削減開支。(美聯社)

政府舉債達到上限後，兩黨在財政部採取特別措施以免債務違約期間需進行協商；華盛頓郵報分析，協商是對兩黨意志的考驗，而且前景未卜，同時也檢驗共和黨溫和派抵抗黨內極右翼勢力崛起的決心。

兩黨圍繞債限問題曾多次攤牌，其中最大的是2011和2013年，頗似今天的情境，都是共和黨人試圖利用國會多數迫使民主黨政府削減開支。由於達不成債限協議的代價巨大，攤牌被認為是共和黨人壓縮政府開支的絕佳機會。

共和黨人2011年的嘗試成功，與歐巴馬政府達成全面自動削減開支的協議。共和黨2013年故技重演，但沒有成功，債限之爭與政府關門交織在一起，時任眾院議長的共和黨人貝納(John Boehner)解嘲地說：「我們打了一場漂亮仗，只是沒有取勝。」

共和黨人從債限攤牌得到的好處，要多於利用政府關門的邊緣政策。以政府關門只能逼出零星削減，而且幾乎每次最終都是美國人認為，關門危機應怪罪共和黨而不是民主黨。也是因為如此，參院少數黨領袖麥康諾等共和黨高層在與民主黨政府的協商中，較少利用政府關門作為槓桿。

然而過去10年共和黨領袖的權力逐漸弱化，眾院共和黨強硬派不顧本黨的政治命運，在議長選舉上獲得麥卡錫的關鍵讓步。

麥卡錫同意將提高債限與削減開支掛鉤，預料他一定會嘗試以削減開支換取提高債限，否則將面臨他自己接受的被罷免條件。

麥卡錫和共和黨領袖在債限上顯然會遵循極右翼自由黨團的要求，如果到了這一地步，共和黨人將面臨到底走多遠的抉擇，貝納2013年體面認輸的條件今天似乎並不存在。

共和黨的眾院多數比10年前更微弱，如果強硬派走得太遠，可能逼迫少部分黨內溫和派倒戈到民主黨一方。

民主黨也有歷史教訓可資借鑒，白宮和黨內高層表示不會談判，而是要求「乾淨地」提高債限，不能附加任何條件。

歐巴馬2011年經過計算，認為全面自動削減開支也會導致砍軍費，是共和黨鷹派不能接受的，因此兩黨終將達成合理的債限協議。但國會最終沒有妥協。

參院少數黨領袖麥康諾(左)等共和黨高層在與民主黨政府的協商中，較少利用政府關門作...
參院少數黨領袖麥康諾(左)等共和黨高層在與民主黨政府的協商中，較少利用政府關門作為槓桿。圖為他與拜登總統(右)本月4日在辛辛納提/北肯塔基國際機場。(美聯社)

共和黨 民主黨 政府關門

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