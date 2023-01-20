昔籌軍費今成阻礙 債限1960年以來已提高或暫停80次
美國國債19日達法定債務上限31兆3810億元，財政部啟動「非常舉措」以避免債務違約；美聯社指出，財政部的「非常舉措」(extraordinary measures)聽起來不太吉利，但這個措辭指的是一系列會計變通作業。
債務上限限制政府發放債券的數量，這也是政府借貸的方式；財政部長葉倫(Janet Yellen)上周的信函指出，財政部的非常舉措能維持政府運作至少到6月底。國會允許財政部採取「非常舉措」。
葉倫在信中寫道，「近十年來的每一任財政部長，都在必要時採取非常舉措」。
觀察團體「負責任的聯邦預算委員會」(Committee for a Responsible Federal Budget)表示，「非常舉措」1985年首次實施，往後運用至少16次。
理論上，拜登總統與國會應利用這些時間達成協議，提高舉債上限，相關磋商通常會變得激烈，1960年代以來，債務上限已提高或暫停80次。如果沒有「非常舉措」反而需要擔心，而若各方未能在夏季前討論出新策略，經濟學者警告，將會導致全球金融危機。
為何有債限？
第一次世界大戰前，國會需要核准每一次的債務發放。
債限原本是用以籌措戰爭經費的一種方式，免去不斷投票的麻煩。孰料在那之後，原先要讓政府更容易運作的工具，卻成了失能的根源；過去20年來的債務規模擴大，挑起黨派戰爭，也引發經濟風險。
何謂「非常舉措」？
為維持政府運作，財政部19日採取一系列調動，可能暫停政府繳納退休公務員的健保基金和投資贖回，讓政府有更充裕的財政空間處理日常事務，而此充裕指的是約莫至6月前的日常開銷。
暫停付款讓政府得以大幅減輕財務負擔，繼而讓財政部維持政府財政無虞。
若「非常舉措」耗盡而債限上限協議未明，延長違約將很糟糕，若人們對全球經濟基石失去信心，可能造成市場崩盤或恐慌裁員。
退休基金規模有多大？
人事管理局(OPM)數據顯示，行政機構和聯邦雇員的退休基金在2021財年底為9860億元。政府可能需要仰賴「非常舉措」約五個月。
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