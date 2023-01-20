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昔籌軍費今成阻礙 債限1960年以來已提高或暫停80次

編譯陳韻涵／綜合19日電
拜登政府希望與共和黨控制的眾院利用財政部採取一系列變通作業的時間達成協議，提高舉債上限。但由於兩黨立場南轅北轍，磋商前景難料，令華爾街投資人十分擔心。(Getty Images)
拜登政府希望與共和黨控制的眾院利用財政部採取一系列變通作業的時間達成協議，提高舉債上限。但由於兩黨立場南轅北轍，磋商前景難料，令華爾街投資人十分擔心。(Getty Images)

美國國債19日達法定債務上限31兆3810億元，財政部啟動「非常舉措」以避免債務違約；美聯社指出，財政部的「非常舉措」(extraordinary measures)聽起來不太吉利，但這個措辭指的是一系列會計變通作業。

債務上限限制政府發放債券的數量，這也是政府借貸的方式；財政部長葉倫(Janet Yellen)上周的信函指出，財政部的非常舉措能維持政府運作至少到6月底。國會允許財政部採取「非常舉措」。

葉倫在信中寫道，「近十年來的每一任財政部長，都在必要時採取非常舉措」。

觀察團體「負責任的聯邦預算委員會」(Committee for a Responsible Federal Budget)表示，「非常舉措」1985年首次實施，往後運用至少16次。

理論上，拜登總統與國會應利用這些時間達成協議，提高舉債上限，相關磋商通常會變得激烈，1960年代以來，債務上限已提高或暫停80次。如果沒有「非常舉措」反而需要擔心，而若各方未能在夏季前討論出新策略，經濟學者警告，將會導致全球金融危機。 

為何有債限？

第一次世界大戰前，國會需要核准每一次的債務發放。

債限原本是用以籌措戰爭經費的一種方式，免去不斷投票的麻煩。孰料在那之後，原先要讓政府更容易運作的工具，卻成了失能的根源；過去20年來的債務規模擴大，挑起黨派戰爭，也引發經濟風險。

何謂「非常舉措」？

為維持政府運作，財政部19日採取一系列調動，可能暫停政府繳納退休公務員的健保基金和投資贖回，讓政府有更充裕的財政空間處理日常事務，而此充裕指的是約莫至6月前的日常開銷。

暫停付款讓政府得以大幅減輕財務負擔，繼而讓財政部維持政府財政無虞。

若「非常舉措」耗盡而債限上限協議未明，延長違約將很糟糕，若人們對全球經濟基石失去信心，可能造成市場崩盤或恐慌裁員。 

退休基金規模有多大？

人事管理局(OPM)數據顯示，行政機構和聯邦雇員的退休基金在2021財年底為9860億元。政府可能需要仰賴「非常舉措」約五個月。

財政部 退休 葉倫

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