31.4兆元… 美國債觸頂 兩黨協商提高債限

美國財政已達債務上限，眾院如果遲不同意白宮要求提高舉債上限，恐將迫使政府關門。（Getty Images）

美國國債19日達法定債務上限31兆3810億元，路透報導，財政部 長葉倫(Janet Yellen)已告知國會眾院 議長麥卡錫(Kevin McCarthy)等領袖，財政部將啟動「非常舉措」(extraordinary measures)以避免債務違約，透過一系列會計變通作業讓國債避免於6月5日前違約。

啟動非常舉措 先撐到6月

共和黨 占多數的國會眾院將與拜登總統所屬的民主黨共同協商提高債限天花板，以免在未來數月引發財務危機，共和黨掌控的眾院計畫在財政部緊急措施用盡前，迫使拜登和民主黨佔多數的參院削減開支。

麥康諾：有信心不會違約

19日美國達到舉債上限，眾院和白宮如果無法在六月初達成共識，美國政府將有違約之虞，最嚴重會導致政府關門，衝擊經濟。（Getty Images）

國會山莊報(The Hill)報導，聯邦參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)19日在路易維爾大學(University of Louisville)一場關於災難紓困基金的活動後表示，他有信心美國不會違約，也不擔心發生金融危機。

目前兩黨未見讓步跡象

企業領袖及至少一家信評機構已警告，僵局若持續恐影響市場與全球經濟。葉倫則警告，由於未來的支付預測和政府收益挑戰重重，6月期限「存在很大的不確定性」。

葉倫在19日寫給眾院領袖的信中表示，「我呼籲國會採取行動，全力保障美國信用。」

然而，目前無論是共和黨或民主黨，都未顯現讓步跡象。

共和黨要求政府削減支出

共和黨已利用眾院微弱多數的優勢和債務天花板迫使政府削減支出，指財政部可能優先償付債務以避免違約；此舉在過往的僵局中曾使用過，但遭財務專家質疑其適用性。

白宮則駁斥外界批評拜登政府束手無策；白宮副發言人達爾頓(Olivia Dalton)19日重申，「不會有關於提高債限的協商，國會必須無條件處理此事，就像他們在前總統川普任內做過三次的事情一樣。」

憂陷僵局 金融界紛示警

穆迪投資(Moody's)19日表示，相信國會會達成協議以避免違約，但相關協商會持續到最後，導致市場動盪。

共和黨籍保守派聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)表示，「我們不會債務違約，我們有能力處理並支付利息，但也不該盲目提高債限。」

羅伊淡化產業界對於市場動盪與經濟衰退的擔憂，而高盛集團(Goldman Sachs)執行長所羅門(David Solomon)19日說，「必須把握任何機會，公司可與華府人士接洽，確保他們瞭解，我們不認為(債務協商僵局)是該做的事。」

麥康諾19日說，「我認為，記住美國絕不違約很重要，過去從來沒有，將來也不會；我們將就相關狀況，或有條件提高債限等議題與政府磋商。」