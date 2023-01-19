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中國行動計畫案／判陶豐假釋 法官：這不是間諜罪

記者胡玉立／綜合報導
華人學者陶豐刑滿獲釋。(美聯社)
華人學者陶豐刑滿獲釋。(美聯社)

堪薩斯大學(University of Kansas)華裔研究員陶豐(Feng "Franklin" Tao)被控為中國政府擔任科技間諜一案，繼去年9月出現大逆轉之後，堪薩斯州堪薩斯市聯邦法院又推翻三項電匯欺詐定罪，只有一項虛假陳述罪成立；聯邦法官18日判決陶豐假釋，毋須監禁。

美聯社報導，聯邦地區法官茱莉‧羅賓遜(Julie Robinson)宣判表示，檢方未提供任何證據證明陶豐在中國的工作有收受任何金錢，而這正是電匯欺詐定罪的前提。

前總統川普為打擊在美國大學及研究機構偷竊商業機密的中國經濟間諜活動，2018年啟動「中國行動計畫」(China Initiative)，20多位華裔學者遭到調查，陶豐是第一個受審案例。此計畫因遭致社會批評和起訴失敗，現已終結。

「這不是間諜案，他們完全沒有提供任何證據。」羅賓遜說：「相信我，若果真如此，今天的判決會大不同。」

羅賓遜說，這場審判她原本希望聽到陶豐的欺騙行為如何造成經濟損失的證據，以及他以犧牲美國納稅人和堪薩斯大學、能源部和國家科學基金會三方為代價，與中國官員分享重要研究的證據。但結果卻相反，證據顯示，陶豐在中國期間繼續履行他在堪薩斯大學的職責，每周工作70小時，並敦促他的堪大學生也這樣做；他的基礎研究也可以在學界自由分享。

陶豐的辯護律師澤登伯格(Peter Zeidenberg)表示：「陶豐對此結果感到非常欣慰，我們也很高興聽到法官再次說，政府和堪大都沒有受到欺詐或傷害，陶豐做了需要他做的所有工作，且讓這些單位完全滿意。」陶豐在2019年被捕後入獄一周，此後一直在家接受電子監控。律師說，此案毀了他的名譽、家庭財務穩定和他傑出的職業生涯。

聽證前後，陶豐與支持者在法院外聚集，他拒絕發言。他的妻子彭紅(Hong Peng，音譯)說，她很感激他們全家人在此案中得到的支持。「這個案子毀了他的生活，讓我們的人生天翻地覆，」彭紅說：「他想恢復他的聲譽。」

間諜 華裔 能源部

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