美中回溫 葉倫會劉鶴 雙方允管控歧見避衝突

美國財政部長葉倫(右)與中國副總理劉鶴(左)18日在瑞士蘇黎世會面。(歐新社)

全球兩大經濟體的財經主管美國財政部長葉倫 (Janet Yellen)與中國國務院副總理劉鶴，18日在瑞士蘇黎世舉行首次面對面會談，雙方承諾管控歧見，避免惡化成衝突，並找出一起因應全球性挑戰的方式。聲明也提到，葉倫計畫在近期內訪問中國，也歡迎對方官員訪美。

葉倫近期訪中 美中重修關係

美國財政部長葉倫(右)與中國副總理劉鶴(左)各率代表團18日在瑞士蘇黎世會面。(歐新社)

華爾街日報(Wall Street Journal)指出，美方率先宣布葉倫近期內將訪中的消息，顯示有意重修近年來不斷惡化的美中關係。

華爾街日報指出，華府與北京 之間的外交關係，這幾年受到新冠疫情和台海情勢的影響，基本上處於停滯不前的狀態。現在這世界兩大經濟體的雙邊關係，終於出現回溫的跡象。除了財長葉倫宣布近期內將訪問中國外，國務卿布林肯已經確定下個月會前往北京。

葉倫：雙方缺乏溝通致分歧

美國財政部長葉倫。(路透)

葉倫和劉鶴兩個半小時的會談結束後，美國財政部發表聲明指出會談過程「坦率」，葉倫與劉鶴同意在對抗氣候變遷的融資加強合作，「一起支援開發中國家往潔淨能源轉型」。

葉倫與劉鶴曾透過網路進行過三次會談，這是兩人首度面對面溝通，也是去年美國總統拜登與中國國家主席習近平 會談後，雙方高層官員首次會晤。葉倫一開場就告訴劉鶴：「我們在不同領域存在歧見，我們會把話說清楚，尤其是起因於缺乏溝通所產生的歧見，不能讓這些歧見導致雙邊經貿關係無謂的惡化」。

劉鶴：準備好深入、務實交流

中國國務院副總理劉鶴。(路透)

劉鶴則強調中美關係極為重要，他說：「我們必須始終著眼大局，努力妥善管控分歧，尋求共識，希望通過這種方式，我們能共同努力維護中美關係總體穩定」。劉鶴還說，中美雙方需要在氣候變遷和經濟等問題上認真溝通和協調，他已準備好展開專業、深入、坦誠和務實的交流。

紐約時報(New York Times)報導，儘管70歲的劉鶴是習近平的重要經濟顧問，也曾帶隊與川普政府貿易談判，並在國際上享有盛譽，但中國專家指出，他並不在習近平的決策核心圈子內，也不再是中國政府執政的政治局成員，即將卸任。不過分析人士表示，習近平保持著對他的信任。