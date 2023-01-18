加稅？全國禁墮胎？白宮籲麥卡錫公布「讓步協議」

白宮呼籲眾院議長麥卡錫公布他為了當上議長，與共和黨保守派約20名國會議員達成的讓步協議內容。（路透）

白宮 17日舉加稅和通過全國墮胎禁令兩大「潛在威脅」，呼籲眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)公布他為了當上議長，與共和黨保守派約20名國會議員達成的讓步協議內容。

白宮副發言人貝茲(Andrew Bates)說，麥卡錫為了爭取這20來張議員選票，竟在暗盤中，承諾設法通過對中產階級加稅和全國禁止墮胎的法案，「這些目前我們所知的」暗盤交易如果得逞，勢將重擊美國經濟以及美國女性生育自主權。

貝茲問道，麥卡錫和這些極端分子還另外達成哪些祕密交易？「美國人民有權知道，現在就要知道，請他立刻公布。」

麥卡錫自己說過，他對黨內的死硬保守派做出｢一系列的讓步｣，才終於經過15輪投票後，拿到主持會議的議事槌。其中，光是議事程序的讓步，就包括降低拉下議長的提案門檻，一人提案即可全院票決；有關任期限制和邊境安全的法案，一定可進展到全院投票的階段。

下一會計年度的兩黨協商，他也承諾堅持保守派的強硬立場，包括總支出設上限、「改革」社會安全和健保制度，在這之前，兩黨針對提高舉債上限，以免政府關閉的問題，已鬧得不可開交。

民主黨更不放心的是他沒有言明的讓步細節：還有那些法案會進展到全院表決？哪些次委員會領導人的權杖，是不是已「內定」給某些議員了？

白宮對麥卡錫提出這些質疑，拜登 總統也面臨自己副總統任內的「密件門」，副總統的機密文件出現在他2017至19任職賓州大學在華府智庫的辦公室裡。上周又爆出，他在德拉瓦州的家中，也有機密文件。

共和黨高喊要查個水落石出，譬如，拜登自己知不知道機密文件「外流」？這些文件突然被發現，是不是他自導自演？